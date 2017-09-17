Счастливое утро
ТВ-Эфир
Счастливое утро
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.09, 09:14
    Во дворе на севере Москвы двое неизвестных зарезали мужчину. Москва, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо дворе на севере Москвы двое неизвестных зарезали мужчину

    Во дворе на севере Москвы двое неизвестных зарезали мужчину

    1 комментарий
    Во дворе на севере Москвы двое неизвестных зарезали мужчину

    Во дворе на севере Москвы двое неизвестных зарезали мужчину

    Во дворе на севере Москвы двое неизвестных зарезали мужчину

      Столичные полицейские разбираются в обстоятельствах тяжкого преступления, которое произошло на севере города.

      У дома №35 корпус 2 по Зеленоградской улице двое неизвестных напали на мужчину. По предварительным данным, злоумышленники набросились на гражданина с ножом, как только он припарковал машину во дворе, ранили его и скрылись. Травма оказалась смертельной, пострадавший скончался.

      Место ЧП оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов и оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины убийства выясняются.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru