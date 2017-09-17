Во дворе на севере Москвы двое неизвестных зарезали мужчину

Столичные полицейские разбираются в обстоятельствах тяжкого преступления, которое произошло на севере города.

У дома №35 корпус 2 по Зеленоградской улице двое неизвестных напали на мужчину. По предварительным данным, злоумышленники набросились на гражданина с ножом, как только он припарковал машину во дворе, ранили его и скрылись. Травма оказалась смертельной, пострадавший скончался.



Место ЧП оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов и оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины убийства выясняются.