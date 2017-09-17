Непобедимый Головкин защитил три титула в бою с Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин завершил вничью бой с мексиканцем Саулем Альваресом, на кону которого стояли три чемпионских пояса.
12-раундовый поединок в Лас-Вегасе не смог выявить победителя. Один судья отдал победу Альваресу — 118:110, другой — Головкину — 115:113, третий выставил ничейные оценки — 114:114, сообщает ТАСС.
Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в в весовой категории до 72,6 кг. Оба боксера получат за бой рекордные для себя гонорары — по $15 млн гарантированно плюс процент от продажи доступа к трансляциям и реализации билетов.
35-летний Геннадий Головкин в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года, в пятый — IBF (с октября 2015-го), в третий — WBC (с 2014 года владел «временной» версией пояса). Казахстанец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге. Теперь у него 37 побед и одна ничья.
Головкин вплотную приблизился к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу — 20.
Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в в весовой категории до 72,6 кг. Оба боксера получат за бой рекордные для себя гонорары — по $15 млн гарантированно плюс процент от продажи доступа к трансляциям и реализации билетов.
¡EMPATE! La pelea entre '#Canelo' y #Golovkin termina empatada por la decisión de los jueces. Así fue round a round➡ https://t.co/VM3hQ2Ej3N pic.twitter.com/BMHE2jawWp— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) 17 сентября 2017 г.
35-летний Геннадий Головкин в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года, в пятый — IBF (с октября 2015-го), в третий — WBC (с 2014 года владел «временной» версией пояса). Казахстанец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге. Теперь у него 37 побед и одна ничья.
Головкин вплотную приблизился к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу — 20.
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