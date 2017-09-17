Дагестанская отшельница принимает туристов и надеется на возрождение горного аула

В Дагестане сегодня обсуждают, как возродить древние аулы. Молодежь, а вместе с ней и жизнь утекает в большие города, где есть учеба и работа. В горных селениях остаются лишь старики. С каждым годом новые и новые деревни исчезают с карты республики. Правда, в последнее время тишину и покой, казалось бы, заброшенных аулов стали нарушать шумные толпы.

По старинной улочке на окраину села 80-летняя Патимат идет со стареньким биноклем, садиться на валун и начинает оглядывать окрестности. Казалось бы, что там можно разглядывать часами?



Патимат Абакарова, местная жительница: «Здесь обзор хороший, все видно, бинокль сильный, еще советские пограничники с такими ходили. Иногда мне везет, настоящие спектакли односельчане устраивают. Смеху-то бывает!»



С высоты прожитых лет пенсионерка рассказывает о своей молодости, семье, детях и пошатнувшемся здоровье в последние годы. Вот уже 30 лет женщина живет одна на вершине горы. Из благ цивилизации есть только электричество и мобильная связь. Дом три века назад построил прапрадед Патимат. Антураж в комнатах с тех пор почти не изменился: минимум мебели, земляной пол и каменные стены. Сейчас это единственное жилое строение в опустевшем ауле. Дома по соседству уже давно превратились в руины.



Со стороны может показаться, что незачем строить села в таких неудобных, неприступных, а порой просто опасных местах. Как выяснил корреспондент НТВ Омар Магомедов, горцы берегли равнинные участки земли для пашни, которые в этих краях на вес золота, а сами обживали скалы или утесы гор. Этот аул — не исключение.



На предложения детей и внуков переехать к ним Патимат наотрез отказывается. Похоже, только упорство пожилого человека спасает этот аул от окончательного попадания в печальную статистику заброшенных сел.



Абакар Раджабмагомедов, глава администрации села Корода: «Работы для молодежи нет, все тянутся в город от безделья. Сейчас финансовые проблемы у людей».



Жители горных районов покидают свои дома в поисках работы и лучшей жизни. Десятки некогда шумных аулов превратились в призраки, а их единственные обитатели в настоящих отшельников.



Для городских обывателей дом Патимат — настоящий музей. Поначалу хозяйка не очень понимала, зачем люди едут за сотни километров, чтобы увидеть место ее проживания. Так она узнала незнакомые слова «туризм», «гид», «оператор».



Олеся Лещенко, туристка: «Для жителей центральной части России это как попасть в другой век, попасть в другую цивилизацию. Здесь абсолютно удивительные люди. Это нужно прочувствовать. Все кто здесь побывал еще не уехал без положительных эмоций».



За день Патимат принимает десятки туристов. Теперь пенсионерка подумывает, а не ввести ли символическую плату за вход. Она самостоятельно проводит экскурсию по всем комнатам, отводит девушек в сторонку и показывает свое самое сокровенное — сундук с приданным, потом обязательно напаивает всех чаем.



Патимат уверена, что благодаря путешественникам и туристам в ауле еще теплиться жизнь. Несколько семей уже заявили, что намерены вернуться в родовые сакли, чтобы превратить их гостевые дома.