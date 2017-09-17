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  • 17.09, 07:44

    В Белом доме опровергли слухи о невыходе из Парижского соглашения

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    В Белом доме опровергли слухи о невыходе из Парижского соглашения

    В Белом доме опровергли слухи о невыходе из Парижского соглашения

    СМИ сообщили, что власти США не планируют выходить из Парижского соглашения по климату. В Белом доме заявили, что не меняли своей позиции.

    Как сообщила газета The Wall Street Journal, США не будут выходить из договора, однако попытаются изменить условия под себя. Об этом еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете рассказал по итогам министерской встречи, которая прошла в Монреале.

    В Белом доме заявили, что не меняли своей позиции по этому вопросу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала: «президент дал четко понять — мы выходим, если не получим проамериканских условий».


    В начале июня Дональд Трамп объявил, что Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, так как оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран. Решение американского лидера вызвало критику со стороны международного сообщества.

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