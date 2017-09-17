Власти ДНР запретили ввоз украинского сала

Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой народной республики запретило ввоз с Украины продукции, изготовленной из свинины.
Данная мера принята в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.
Африканская чума свиней — вирусное заболевание, поражающее животных. Человеку вирус не угрожает.
Ранее тем же вопросом озаботилась Польша. Министр сельского хозяйства этой страны заявил, что Варшава построит за 130 миллионов злотых (около 30 миллионов евро) забор на границе с Украиной, чтобы отгородиться от зараженных украинских кабанов, передает РИА Новости.
Африканская чума свиней — вирусное заболевание, поражающее животных. Человеку вирус не угрожает.
Ранее тем же вопросом озаботилась Польша. Министр сельского хозяйства этой страны заявил, что Варшава построит за 130 миллионов злотых (около 30 миллионов евро) забор на границе с Украиной, чтобы отгородиться от зараженных украинских кабанов, передает РИА Новости.
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