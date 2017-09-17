За спичками
Недоступно в Вашей стране
За спичками 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.09, 06:15

    Власти ДНР запретили ввоз украинского сала

    комментировать

    Власти ДНР запретили ввоз украинского сала

    Власти ДНР запретили ввоз украинского сала

    Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой народной республики запретило ввоз с Украины продукции, изготовленной из свинины.

    Данная мера принята в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

    Африканская чума свиней — вирусное заболевание, поражающее животных. Человеку вирус не угрожает.

    Ранее тем же вопросом озаботилась Польша. Министр сельского хозяйства этой страны заявил, что Варшава построит за 130 миллионов злотых (около 30 миллионов евро) забор на границе с Украиной, чтобы отгородиться от зараженных украинских кабанов, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru