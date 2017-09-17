Новый вирус может взломать телефон через Bluetooth за 10 секунд

Специалисты обнаружили новый вирус, который в считаные секунды может проникнуть в телефон при включенном Bluetooth.
Об этом сообщила компания Armis Labs. Вирус Blueborne может захватить контроль над компьютерами и мобильными устройствами, на которых включен Bluetooth, за 10 секунд.
Перед вирусом уязвимы все устройства на Android, Linux, Windows и всеми версиями iOS до десятой. Потенциально уязвимы практически все устройства с Bluetooth. Их в мире может быть до 8,2 миллиарда, отмечает РИА Новости.
Перед вирусом уязвимы все устройства на Android, Linux, Windows и всеми версиями iOS до десятой. Потенциально уязвимы практически все устройства с Bluetooth. Их в мире может быть до 8,2 миллиарда, отмечает РИА Новости.
Is Your Bluetooth Active? You Could Be At Risk From This Deadly Malware The cybersecurity firm Armis Labs has… https://t.co/Uta0tTmmDp— PeopleThink.in (@peoplethink_in) 16 сентября 2017 г.
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