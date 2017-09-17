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  • 17.09, 04:43

    Пушков ответил Волкеру на критику о миротворцах в Донбассе

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    Пушков ответил Волкеру на критику о миротворцах в Донбассе

    Пушков ответил Волкеру на критику о миротворцах в Донбассе

    Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал спецпредставителя Госдепа США по Украине не критиковать российские предложения о миротворцах ООН в Донбассе, а думать о том, как заставить Киев выполнять минские соглашения.

    Накануне Волкер заявил журналистам в Киеве, что США не готовят собственный документ по инициативе о миротворческой миссии ООН в Донбассе. Российское предложение о миротворцах, считает спецпредставитель, усилит разделение страны, передает РИА Новости.

    Алексей Пушков ответил Курту Волкеру в Twitter.


    Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала предложение Москвы о размещении миротворцев в Донбассе «интересным».

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