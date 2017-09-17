Пушков ответил Волкеру на критику о миротворцах в Донбассе

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал спецпредставителя Госдепа США по Украине не критиковать российские предложения о миротворцах ООН в Донбассе, а думать о том, как заставить Киев выполнять минские соглашения.
Накануне Волкер заявил журналистам в Киеве, что США не готовят собственный документ по инициативе о миротворческой миссии ООН в Донбассе. Российское предложение о миротворцах, считает спецпредставитель, усилит разделение страны, передает РИА Новости.
Алексей Пушков ответил Курту Волкеру в Twitter.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала предложение Москвы о размещении миротворцев в Донбассе «интересным».
Алексей Пушков ответил Курту Волкеру в Twitter.
Волкеру надо не идеи России критиковать, а думать,как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 сентября 2017 г.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала предложение Москвы о размещении миротворцев в Донбассе «интересным».
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