Ребенок и двое взрослых пострадали при стрельбе под Питтсбургом

Три человека получили ранения в результате стрельбы в окрестностях Питтсбурга, Пенсильвания.
Среди пострадавших оказалась 4-летняя девочка, у нее ранение головы. Пострадавшие госпитализированы, взрослые находятся стабильном состоянии.
По подозрению в стрельбе задержаны трое мужчин, которые пытались скрыться на минивэне. Также в районе стрельбы был найден пистолет, передает ТАСС.
По подозрению в стрельбе задержаны трое мужчин, которые пытались скрыться на минивэне. Также в районе стрельбы был найден пистолет, передает ТАСС.
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