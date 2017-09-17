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  • 17.09, 04:43

    Ребенок и двое взрослых пострадали при стрельбе под Питтсбургом

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    Ребенок и двое взрослых пострадали при стрельбе под Питтсбургом

    Ребенок и двое взрослых пострадали при стрельбе под Питтсбургом

    Три человека получили ранения в результате стрельбы в окрестностях Питтсбурга, Пенсильвания.

    Среди пострадавших оказалась 4-летняя девочка, у нее ранение головы. Пострадавшие госпитализированы, взрослые находятся стабильном состоянии.

    По подозрению в стрельбе задержаны трое мужчин, которые пытались скрыться на минивэне. Также в районе стрельбы был найден пистолет, передает ТАСС.

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