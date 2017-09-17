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  • 17.09, 03:13

    U2 и Эд Ширан отменили концерты в Сент-Луисе из-за протестов

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    • Фото: Reuters © 2017, Mario Anzuoni
    U2 и Эд Ширан отменили концерты в <nobr>Сент-Луисе</nobr> <nobr>из-за</nobr> протестов

    U2 и Эд Ширан отменили концерты в Сент-Луисе из-за протестов

    U2 и Эд Ширан отменили концерты в <nobr>Сент-Луисе</nobr> <nobr>из-за</nobr> протестов
  • Фото: Reuters © 2017, Mario Anzuoni

    • Звезды поп-музыки отменяют концерты в Сент-Луисе, где проходят акции протеста против полицейского произвола.

    Свои шоу отменили рок-группа U2 и британский исполнитель Эд Ширан. Полиция сообщила, что не сможет выделить достаточно людей для обеспечения безопасности на концертах в связи с протестами на улицах.

    Билеты на выступление Эда Ширана были полностью раскуплены. Организаторы обещали, что привезут его в следующем году, передает РИА Новости.


    смотретьВ Сент-Луисе прошли протесты против полицейского произвола
    В Сент-Луисе прошли протесты против полицейского произвола
    В пятницу суд в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, совершенном в 2011 году. В городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией.

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