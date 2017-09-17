U2 и Эд Ширан отменили концерты в Сент-Луисе из-за протестов

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поп-музыки отменяют концерты в Сент-Луисе, где проходят акции протеста против полицейского произвола.
Свои шоу отменили рок-группа U2 и британский исполнитель Эд Ширан. Полиция сообщила, что не сможет выделить достаточно людей для обеспечения безопасности на концертах в связи с протестами на улицах.
Билеты на выступление Эда Ширана были полностью раскуплены. Организаторы обещали, что привезут его в следующем году, передает РИА Новости.
В пятницу суд в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, совершенном в 2011 году. В городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией.
Билеты на выступление Эда Ширана были полностью раскуплены. Организаторы обещали, что привезут его в следующем году, передает РИА Новости.
Ed Sheeran Cancels Concert Amidst Safety Concerns From St. Louis Protests https://t.co/PcvvpuTALc pic.twitter.com/Zc5oQe39Q9— Mediaite (@Mediaite) 16 сентября 2017 г.
В пятницу суд в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, совершенном в 2011 году. В городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией.
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