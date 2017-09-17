В Одессе у здания мэрии продолжаются столкновения

В Одессе с наступлением ночи продолжились беспорядки.
В драку с националистами вступили сторонники действующего мэра города Геннадия Труханова, сообщает сайт Вести.Ru.
В субботу вечером активисты два раза штурмовали городскую администрацию. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Митинг у одесской мэрии организовали родители детей, которые отдыхали в сгоревшем лагере «Виктория». В ночь на субботу при пожаре там пострадали несколько детей, трое погибли.
В субботу вечером активисты два раза штурмовали городскую администрацию. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Митинг у одесской мэрии организовали родители детей, которые отдыхали в сгоревшем лагере «Виктория». В ночь на субботу при пожаре там пострадали несколько детей, трое погибли.
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