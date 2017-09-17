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  • 17.09, 03:13

    В Одессе у здания мэрии продолжаются столкновения

    1 комментарий
    • Фото: odpublic.net
    В Одессе у здания мэрии продолжаются столкновения

    В Одессе у здания мэрии продолжаются столкновения

    В Одессе у здания мэрии продолжаются столкновения
  • Фото: odpublic.net

    • В Одессе с наступлением ночи продолжились беспорядки.

    В драку с националистами вступили сторонники действующего мэра города Геннадия Труханова, сообщает сайт Вести.Ru.

    В субботу вечером активисты два раза штурмовали городскую администрацию. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

    смотретьРодители детей из сгоревшего лагеря в Одессе штурмуют здание горсовета
    Родители детей из сгоревшего лагеря в Одессе штурмуют здание горсовета
    Митинг у одесской мэрии организовали родители детей, которые отдыхали в сгоревшем лагере «Виктория». В ночь на субботу при пожаре там пострадали несколько детей, трое погибли.

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