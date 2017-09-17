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  • 17.09, 03:13

    Премьер Исландии ушел в отставку из-за письма отца

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Asgeir Asgeirsson
    Премьер Исландии ушел в отставку <nobr>из-за</nobr> письма отца

    Премьер Исландии ушел в отставку из-за письма отца

    Премьер Исландии ушел в отставку <nobr>из-за</nobr> письма отца
  • Фото: Reuters © 2017, Asgeir Asgeirsson

    • Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон принял отставку премьер-министра страны Бьярни Бенедиктссона, который решил покинуть пост из-за скандала с письмом его отца.

    Отец премьера написал рекомендательное письмо для мужчины, осужденного за педофилию в 2004 году. Бенедиктссон знал о письме, но не предупредил об этом членов своей партии «Светлое будущее».

    Разразился скандал, «Светлое будущее» заявило о выходе из правительственной коалиции, передает «Интерфакс».

    Внеочередные выборы состоятся в Исландии 4 ноября.

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