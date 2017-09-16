В США Porsche въехал в толпу зрителей на автошоу

11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на уличном автошоу в городе Бойсе, штат Айдахо.
Как сообщает Idaho Statesman, водитель Porsche не справился с управлением и въехал в толпу зрителей, наблюдающих за автошоу. По словам очевидцев, водитель пытался покрасоваться перед толпой, слишком сильно нажал на газ и вылетел на тротуар.
Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.
Водитель не подвергался аресту. Он сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС.
Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.
Водитель не подвергался аресту. Он сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС.
Car involved in crash on Overland pic.twitter.com/GBUfTDfSmX— Katy Moeller (@KatyMoeller) 16 сентября 2017 г.
Crash on Overland near Edwards 21 possibly involving pedestrians pic.twitter.com/DtnP6JcIi7— Katy Moeller (@KatyMoeller) 16 сентября 2017 г.
Комментарии