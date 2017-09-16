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  • 17.09, 00:10

    В США Porsche въехал в толпу зрителей на автошоу

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    • Фото: @KatyMoeller /twitter.com
    В США Porsche въехал в толпу зрителей на автошоу

    В США Porsche въехал в толпу зрителей на автошоу

    В США Porsche въехал в толпу зрителей на автошоу
  • Фото: @KatyMoeller /twitter.com

    • 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на уличном автошоу в городе Бойсе, штат Айдахо.

    Как сообщает Idaho Statesman, водитель Porsche не справился с управлением и въехал в толпу зрителей, наблюдающих за автошоу. По словам очевидцев, водитель пытался покрасоваться перед толпой, слишком сильно нажал на газ и вылетел на тротуар.

    Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

    Водитель не подвергался аресту. Он сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС.




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