Полиция проверяет сообщения о вскрытых посылках на ростовской трассе

Полиция Ростовской области проводит проверку информации об обнаружении нескольких десятков пустых коробок на автодороге
Ростов-на-Дону — Азов.
Информация о свалке из выпотрошенных коробок на трассе появилась в соцсетях. В полиции РИА Новости сообщили, что это пустые упаковки из-под телефонов и сим-карт, при этом они не обозначены как посылки «Почты России».
Напомним, летом этого года в Ростове-на-Дону и окрестностях несколько раз находили свалки вскрытых посылок. Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений Ростова-на-Дону во время разгрузки в сортировочном центре похищал посылки и бандероли.
Подобные «кладбища» распотрошенных почтовых отправлений находили и в других регионах.
Напомним, летом этого года в Ростове-на-Дону и окрестностях несколько раз находили свалки вскрытых посылок. Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений Ростова-на-Дону во время разгрузки в сортировочном центре похищал посылки и бандероли.
Подобные «кладбища» распотрошенных почтовых отправлений находили и в других регионах.
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