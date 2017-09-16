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  • 17.09, 00:10

    Полиция проверяет сообщения о вскрытых посылках на ростовской трассе

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    Полиция проверяет сообщения о вскрытых посылках на ростовской трассе

    Полиция проверяет сообщения о вскрытых посылках на ростовской трассе

    Полиция Ростовской области проводит проверку информации об обнаружении нескольких десятков пустых коробок на автодороге Ростов-на-Дону — Азов.

    Информация о свалке из выпотрошенных коробок на трассе появилась в соцсетях. В полиции РИА Новости сообщили, что это пустые упаковки из-под телефонов и сим-карт, при этом они не обозначены как посылки «Почты России».

    Напомним, летом этого года в Ростове-на-Дону и окрестностях несколько раз находили свалки вскрытых посылок. Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений Ростова-на-Дону во время разгрузки в сортировочном центре похищал посылки и бандероли.

    Подобные «кладбища» распотрошенных почтовых отправлений находили и в других регионах.

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