Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину

: «Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы „на земле“, реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14–15 сентября и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве. Затрагивалась также необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины».Разговор состоялся по инициативе американской стороны.