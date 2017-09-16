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  • 16.09, 22:40

    Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину

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    Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину

    Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Украину

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону урегулирование на Украине и в Сирии.

    Из сообщения МИД РФ: «Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы „на земле“, реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14–15 сентября и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве. Затрагивалась также необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины».

    Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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