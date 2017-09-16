Рыбный фотошоп: избавит ли новый техрегламент от опасного фальсификата на прилавках

Новый техрегламент недвусмысленно намекает: то, что сегодня продается под видом рыбы, опасно для жизни. В этом уверен и профессор, доктор химических наук Дмитрий Мустафин. Специально для НТВ он продемонстрировал, как химичат недобросовестные производители и с помощью «рыбного фотошопа» горбушу делают лососем, а минтай — форелью.Как выяснилось, на прилавках российских магазинов самая опасная рыба — это не акула или пиранья, а вьетнамский канальный сом пангасиус из сточных вод Меконга, а еще — мусорная китайская тилапия. От тех, кто об этом знает, ушлые продавцы прячут тилапию и пангасиуса под названиями рыб несуществующих пород. Так появляются «морской заяц», «жемчужная», «пикассо»., досконально изучив новые правила, попыталась разобраться, смогут ли чиновники, вооружившись ими, взять нерадивых рыботорговцев за жабры и не приведет ли это к тому, что с прилавков исчезнет даже то, что было на них раньше.Подробности — в сюжете.