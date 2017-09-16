Рыбный фотошоп: избавит ли новый техрегламент от опасного фальсификата на прилавках

В России для продавцов и производителей вступил в силу новый технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Новый техрегламент недвусмысленно намекает: то, что сегодня продается под видом рыбы, опасно для жизни. В этом уверен и профессор, доктор химических наук Дмитрий Мустафин. Специально для НТВ он продемонстрировал, как химичат недобросовестные производители и с помощью «рыбного фотошопа» горбушу делают лососем, а минтай — форелью.
Как выяснилось, на прилавках российских магазинов самая опасная рыба — это не акула или пиранья, а вьетнамский канальный сом пангасиус из сточных вод Меконга, а еще — мусорная китайская тилапия. От тех, кто об этом знает, ушлые продавцы прячут тилапию и пангасиуса под названиями рыб несуществующих пород. Так появляются «морской заяц», «жемчужная», «пикассо».
Репортер «Центрального телевидения» Юлия Шатилова, досконально изучив новые правила, попыталась разобраться, смогут ли чиновники, вооружившись ими, взять нерадивых рыботорговцев за жабры и не приведет ли это к тому, что с прилавков исчезнет даже то, что было на них раньше.
Подробности — в сюжете.
Как выяснилось, на прилавках российских магазинов самая опасная рыба — это не акула или пиранья, а вьетнамский канальный сом пангасиус из сточных вод Меконга, а еще — мусорная китайская тилапия. От тех, кто об этом знает, ушлые продавцы прячут тилапию и пангасиуса под названиями рыб несуществующих пород. Так появляются «морской заяц», «жемчужная», «пикассо».
Репортер «Центрального телевидения» Юлия Шатилова, досконально изучив новые правила, попыталась разобраться, смогут ли чиновники, вооружившись ими, взять нерадивых рыботорговцев за жабры и не приведет ли это к тому, что с прилавков исчезнет даже то, что было на них раньше.
Подробности — в сюжете.
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