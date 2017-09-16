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  • 16.09, 21:09

    Тонувшего мужчину вытащили из Москвы-реки

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    Тонувшего мужчину вытащили из Москвы-реки

    Тонувшего мужчину вытащили из <nobr>Москвы-реки</nobr>

    Мужчина едва не утонул в Москве-реке, его достали из воды пожарные.

    Вечером в субботу очевидцы заметили мужчину в Москве-реке. Сообщение поступило спасателям в 18:36.

    По данным ГУ МЧС по Москвк, тонущего человека увидели в воде напротив дома №30 корпус 1 на Бережковской набережной.

    Первыми на место прибыли сотрудники 28-й пожарной части, которые с помощью веревки подняли мужчину из воды на берег. Спасенного человека передали медикам скорой помощи для осмотра и оказания помощи.

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