Тонувшего мужчину вытащили из Москвы-реки

Мужчина едва не утонул в
Москве-реке, его достали из воды пожарные.
Вечером в субботу очевидцы заметили мужчину в Москве-реке. Сообщение поступило спасателям в 18:36.
По данным ГУ МЧС по Москвк, тонущего человека увидели в воде напротив дома №30 корпус 1 на Бережковской набережной.
Первыми на место прибыли сотрудники 28-й пожарной части, которые с помощью веревки подняли мужчину из воды на берег. Спасенного человека передали медикам скорой помощи для осмотра и оказания помощи.
По данным ГУ МЧС по Москвк, тонущего человека увидели в воде напротив дома №30 корпус 1 на Бережковской набережной.
Первыми на место прибыли сотрудники 28-й пожарной части, которые с помощью веревки подняли мужчину из воды на берег. Спасенного человека передали медикам скорой помощи для осмотра и оказания помощи.
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