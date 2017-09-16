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  • 16.09, 21:09
    Двухлетнюю Василину после скандала с депутатом Лебедевым поддержали знаменитости со всего мира. депутаты, дети и подростки, знаменитости, инвалиды, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвухлетнюю Василину после скандала с депутатом Лебедевым поддержали знаменитости со всего мира

    Двухлетнюю Василину после скандала с депутатом Лебедевым поддержали знаменитости со всего мира

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    Двухлетнюю Василину после скандала с депутатом Лебедевым поддержали знаменитости со всего мира

    Двухлетнюю Василину после скандала с депутатом Лебедевым поддержали знаменитости со всего мира

    Двухлетнюю Василину после скандала с депутатом Лебедевым поддержали знаменитости со всего мира

      Скандал вокруг двухлетней Василины и депутата Игоря Лебедева, заявившего, что девочке без рук не стоило появляться на свет, прогремел на всю планету.

      В большом мире у Василины теперь, в том числе и благодаря депутату Лебедеву, много друзей. Это и новозеландец Марк Инглис — первый альпинист, покоривший Эверест без ног, и обладатель самого совершенного в мире протеза англичанин Найджел Экланд, и безногая модель Стейси Перис, фотоссесия которой для модных журналов произвела фурор.

      А в городе Лицене в Австрии Василину уже ждут в специальной спортивной школе, где люди, о которых принято говорить «с ограниченными возможностями», становятся паралимпийскими чемпионами.

      Константин Меладзе пообещал написать для Василины песню, Юлия Самойлова — спеть с ней дуэтом, а известный одноногий танцор Евгений Смирнов — станцевать. Плюс ко всему местные чиновники нашли, наконец, время и краску, чтобы обозначить во дворе дома девочки пандус.

      Виновник скандала Игорь Лебедев тем временем после недельного молчания обратился в эфире НТВ к своим критикам.

      Игорь Лебедев, депутат Госдумы РФ: «Обращаюсь с помощью вашего канала ко всем тем, кто за эту неделю, кроме как оскорблять и выкрикивать гадости, в мой адрес ничего не делает: давайте лучше вместе помогать. У них есть проблемы, у них есть вопросы, которые требуют решения».

      Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.

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