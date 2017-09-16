Двухлетнюю Василину после скандала с депутатом Лебедевым поддержали знаменитости со всего мира

Скандал вокруг двухлетней Василины и депутата Игоря Лебедева, заявившего, что девочке без рук не стоило появляться на свет, прогремел на всю планету.
В большом мире у Василины теперь, в том числе и благодаря депутату Лебедеву, много друзей. Это и новозеландец Марк Инглис — первый альпинист, покоривший Эверест без ног, и обладатель самого совершенного в мире протеза англичанин Найджел Экланд, и безногая модель Стейси Перис, фотоссесия которой для модных журналов произвела фурор.
А в городе Лицене в Австрии Василину уже ждут в специальной спортивной школе, где люди, о которых принято говорить «с ограниченными возможностями», становятся паралимпийскими чемпионами.
Константин Меладзе пообещал написать для Василины песню, Юлия Самойлова — спеть с ней дуэтом, а известный одноногий танцор Евгений Смирнов — станцевать. Плюс ко всему местные чиновники нашли, наконец, время и краску, чтобы обозначить во дворе дома девочки пандус.
Виновник скандала Игорь Лебедев тем временем после недельного молчания обратился в эфире НТВ к своим критикам.
Игорь Лебедев, депутат Госдумы РФ: «Обращаюсь с помощью вашего канала ко всем тем, кто за эту неделю, кроме как оскорблять и выкрикивать гадости, в мой адрес ничего не делает: давайте лучше вместе помогать. У них есть проблемы, у них есть вопросы, которые требуют решения».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.
А в городе Лицене в Австрии Василину уже ждут в специальной спортивной школе, где люди, о которых принято говорить «с ограниченными возможностями», становятся паралимпийскими чемпионами.
Константин Меладзе пообещал написать для Василины песню, Юлия Самойлова — спеть с ней дуэтом, а известный одноногий танцор Евгений Смирнов — станцевать. Плюс ко всему местные чиновники нашли, наконец, время и краску, чтобы обозначить во дворе дома девочки пандус.
Виновник скандала Игорь Лебедев тем временем после недельного молчания обратился в эфире НТВ к своим критикам.
Игорь Лебедев, депутат Госдумы РФ: «Обращаюсь с помощью вашего канала ко всем тем, кто за эту неделю, кроме как оскорблять и выкрикивать гадости, в мой адрес ничего не делает: давайте лучше вместе помогать. У них есть проблемы, у них есть вопросы, которые требуют решения».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Аллы Давыдовой.
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