ГИБДД изучает запись гонок на Кутузовском проспекте

Очередное видео с гонками по московским дорогам заинтересовало столичную полицию.
Видео появилось на странице majorka_777 в Instagram. На кадрах видно, как водитель иномарки гоняет на Кутузовском проспекте, объезжая другие машины. В какой-то момент автомобиль выскочил на разделительную спецполосу, развернулся и помчался в противоположном направлении.
Пользователь, разместивший запись, написал: «Чувствую, братец, скоро увидим тебя в новостях… будь аккуратнее, дорога ошибок не прощает».
Ролик набрал более 6 тысяч просмотров. Запись изучается, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
Пользователь, разместивший запись, написал: «Чувствую, братец, скоро увидим тебя в новостях… будь аккуратнее, дорога ошибок не прощает».
Ролик набрал более 6 тысяч просмотров. Запись изучается, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
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