Упавший в Воронежской области Як-130 сгорел дотла

Упавший в Воронежской области
учебно-боевой самолет Як-130 полностью сгорел после удара о землю.
Появилась видеозапись с места крушения Як-130. На кадрах видно, что самолет полностью разрушен. В МЧС сообщили, что после падения Як-130 загорелся, огонь был потушен, сообщает ТАСС.
МЧС: «В 14:45 поступило сообщение от очевидцев, что самолет упал в поле с последующим выгоранием. Привлекались 23 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Площадь горения составила 10 на 10 метров».
Напомним, Як-130 разбился во время учебно-тренировочного полета. Самолет упал, немного не дотянув до аэродрома Борисоглебска. Оба пилота успели катапультироваться и остались живы. Как сообщили в Минобороны, экипаж до последнего пытался увести штурмовик от ближайших домов. По предварительной версии, причиной аварии мог стать отказ двигателя.
МЧС: «В 14:45 поступило сообщение от очевидцев, что самолет упал в поле с последующим выгоранием. Привлекались 23 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Площадь горения составила 10 на 10 метров».
Напомним, Як-130 разбился во время учебно-тренировочного полета. Самолет упал, немного не дотянув до аэродрома Борисоглебска. Оба пилота успели катапультироваться и остались живы. Как сообщили в Минобороны, экипаж до последнего пытался увести штурмовик от ближайших домов. По предварительной версии, причиной аварии мог стать отказ двигателя.
Комментарии