Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 22:40
    Упавший в Воронежской области Як-130 сгорел дотла. авиационные катастрофы и происшествия, Воронежская область, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУпавший в Воронежской области Як-130 сгорел дотла

    Упавший в Воронежской области Як-130 сгорел дотла

    2 комментария
    Упавший в Воронежской области <nobr>Як-130</nobr> сгорел дотла

    Упавший в Воронежской области Як-130 сгорел дотла

    Упавший в Воронежской области <nobr>Як-130</nobr> сгорел дотла

      Упавший в Воронежской области учебно-боевой самолет Як-130 полностью сгорел после удара о землю.

      Появилась видеозапись с места крушения Як-130. На кадрах видно, что самолет полностью разрушен. В МЧС сообщили, что после падения Як-130 загорелся, огонь был потушен, сообщает ТАСС.

      МЧС: «В 14:45 поступило сообщение от очевидцев, что самолет упал в поле с последующим выгоранием. Привлекались 23 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Площадь горения составила 10 на 10 метров».

      смотретьВ Воронежской области разбился военный самолет
      В Воронежской области разбился военный самолет
      Напомним, Як-130 разбился во время учебно-тренировочного полета. Самолет упал, немного не дотянув до аэродрома Борисоглебска. Оба пилота успели катапультироваться и остались живы. Как сообщили в Минобороны, экипаж до последнего пытался увести штурмовик от ближайших домов. По предварительной версии, причиной аварии мог стать отказ двигателя.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru