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  • 16.09, 22:40
    Репортер НТВ встретился с «самым справедливым судьей в мире». суды, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРепортер НТВ встретился с «самым справедливым судьей в мире»

    Репортер НТВ встретился с «самым справедливым судьей в мире»

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    Репортер НТВ встретился с «самым справедливым судьей в мире»

    Репортер НТВ встретился с «самым справедливым судьей в мире»

    Репортер НТВ встретился с «самым справедливым судьей в мире»

      Ничем не примечательный городок Провиденс на Восточном побережье США прославился на весь мир тем, что именно в нем, по мнению миллионов людей, живет самый справедливый судья в мире — Фрэнк Каприо.

      Когда обычный работяга из Провиденса припарковался в неположенном месте и местный суд должен был решить, как его наказать, судья Каприо неожиданно вызывал из зала сына подсудимого и задал ему вопрос: как наказать отца?

      Фрэнк Каприо: «У меня есть три варианта: я могу взыскать с него 30 долларов, могу оштрафовать на 90 долларов или вообще не штрафовать. Что, ты думаешь, я должен сделать?»

      Мальчик: «Тридцать!»

      Фрэнк Каприо: «Тридцать? Что ж, ты хороший судья. Выбрал середину, как царь Соломон».

      А после судья отменил штраф, поручив отцу как следует накормить сына на сэкономленные 30 долларов. На другом заседании суда Каприо отменил штрафы на несколько сотен долларов женщине, только что похоронившей сына, а еще на одном — штрафнику, перенесшему операцию на мозге.

      Несмотря на всю свою открытость на заседаниях, интервью прессе Фрэнк Каприо практически не дает. Но «самый справедливый судья» проявил справедливость и к репортеру «Центрального телевидения» Николаю Дубинину, проделавшему ради него путь в 7000 километров. Личная встреча, фото на память и ответ на главный вопрос: для чего ему все это?

      Фрэнк Каприо: «Я здесь не для того, чтобы устраивать шоу. В первую очередь это правосудие».

      Николай Дубинин попытался разобраться, не превратился ли Провиденс в настоящий рай для правонарушителей, у которых появился такой заступник. Подробности — в репортаже.

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