Репортер НТВ встретился с «самым справедливым судьей в мире»

Ничем не примечательный городок Провиденс на Восточном побережье США прославился на весь мир тем, что именно в нем, по мнению миллионов людей, живет самый справедливый судья в мире — Фрэнк Каприо.

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Когда обычный работяга из Провиденса припарковался в неположенном месте и местный суд должен был решить, как его наказать, судья Каприо неожиданно вызывал из зала сына подсудимого и задал ему вопрос: как наказать отца?



Фрэнк Каприо: «У меня есть три варианта: я могу взыскать с него 30 долларов, могу оштрафовать на 90 долларов или вообще не штрафовать. Что, ты думаешь, я должен сделать?»



Мальчик: «Тридцать!»



Фрэнк Каприо: «Тридцать? Что ж, ты хороший судья. Выбрал середину, как царь Соломон».



А после судья отменил штраф, поручив отцу как следует накормить сына на сэкономленные 30 долларов. На другом заседании суда Каприо отменил штрафы на несколько сотен долларов женщине, только что похоронившей сына, а еще на одном — штрафнику, перенесшему операцию на мозге.



Несмотря на всю свою открытость на заседаниях, интервью прессе Фрэнк Каприо практически не дает. Но «самый справедливый судья» проявил справедливость и к репортеру «Центрального телевидения» Николаю Дубинину, проделавшему ради него путь в 7000 километров. Личная встреча, фото на память и ответ на главный вопрос: для чего ему все это?



Фрэнк Каприо: «Я здесь не для того, чтобы устраивать шоу. В первую очередь это правосудие».



Николай Дубинин попытался разобраться, не превратился ли Провиденс в настоящий рай для правонарушителей, у которых появился такой заступник. Подробности — в репортаже.