Эксперты оценили, кто может выиграть от размещения миротворцев в Донбассе

В Европе план Путина по миротворцам в Донбассе встретили вздохом облегчения.
Наконец-то появилась надежда, что выход из донецкого тупика будет найден. Создалось ощущение, что немецкие политики сами на низком старте сидели в ожидании удобного повода. Сначала Меркель поддержала миротворческую инициативу, потом эстафетную палочку подхватил министр иностранных дел Зигмар Габриэль, а среди остальных лидеров политических партий только ленивый не упоминает перезагрузку отношений с Россией в своих ораторских обращениях к народу.
В каком же направлении сейчас реально смотрит Германия? Из Дюссельдорфа это пытается понять Вилли Виммер — еще недавно вице-президент ОБСЕ. Он уверен, обсуждение идеи миротворцев в Донбассе — это только верхушка айсберга.
Вилли Виммер: «Все это — спор внутри самого Запада, между Европой и Соединёнными Штатами. США делают все, чтобы отстранить западноевропейские государства от сотрудничества с Россией. Это вопрос конкуренции. Инициатива российской стороны, которую мы сейчас увидели, была основана на позиции сотрудничества».
Но как будут сотрудничать? Где размещать? Манфред Изель — экс-помощник генерального секретаря ООН, руководитель миротворческих операций. Он напоминает, что прямо сейчас 90 тысяч голубых касок в 16 конфликтах по всему миру защищают мир на планете. Однако даже он не решился указать на карте, в какой именно точке должен стоять миротворческий контингент.
Манфред Изель: «Я не буду тыкать пальцем, где. Знаете почему? В ООН есть одно железное правило — закон. Мы должны быть нейтральными. Мы не должны атаковать».
Но при этом генерал уверяет, что за счет голубых касок миротворцев ни у кого не получится удовлетворить свои политические амбиции. Выиграть сможет лишь только тот, кто реально хочет решить проблему. По его мнению, если этот конфликт все же закончится миром, то Владимир Путин «получит весь шоколад в мире».
Подробности — в видеоматериале.
Вилли Виммер: «Все это — спор внутри самого Запада, между Европой и Соединёнными Штатами. США делают все, чтобы отстранить западноевропейские государства от сотрудничества с Россией. Это вопрос конкуренции. Инициатива российской стороны, которую мы сейчас увидели, была основана на позиции сотрудничества».
Но как будут сотрудничать? Где размещать? Манфред Изель — экс-помощник генерального секретаря ООН, руководитель миротворческих операций. Он напоминает, что прямо сейчас 90 тысяч голубых касок в 16 конфликтах по всему миру защищают мир на планете. Однако даже он не решился указать на карте, в какой именно точке должен стоять миротворческий контингент.
Манфред Изель: «Я не буду тыкать пальцем, где. Знаете почему? В ООН есть одно железное правило — закон. Мы должны быть нейтральными. Мы не должны атаковать».
Но при этом генерал уверяет, что за счет голубых касок миротворцев ни у кого не получится удовлетворить свои политические амбиции. Выиграть сможет лишь только тот, кто реально хочет решить проблему. По его мнению, если этот конфликт все же закончится миром, то Владимир Путин «получит весь шоколад в мире».
Подробности — в видеоматериале.
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