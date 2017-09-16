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  • 16.09, 19:38

    Олегу Табакову вызвали скорую перед спектаклем

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин
    Олегу Табакову вызвали скорую перед спектаклем

    Олегу Табакову вызвали скорую перед спектаклем

    Олегу Табакову вызвали скорую перед спектаклем
  • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин

    • Народный артист СССР Олег Табаков почувствовал себя плохо перед спектаклем, любимцу миллионов россиян пришлось вызвать скорую.

    Спектакль «Чайка» в театре-студии «Табакерка» оказался под угрозой срыва из-за плохого самочувствия Табакова. Он жаловался на сильную зубную боль. Приехавшие по вызову врачи скорой сделали ему обезболивающий укол. Табаков не стал отменять представление. Спектакль начался с небольшим опозданием.

    В настоящее время звезда советского и российского кино чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-аташе театра.

    Пресс-аташе «Табакерки»: «Вчера перед спектаклем „Чайка“, где был занят Олег Павлович, он почувствовал сильную зубную боль. Поэтому была вызвана скорая помощь, так как в „Табакерке“ нет дежурного врача, как в больших театрах. Был сделан обезболивающий укол, и Олег Павлович отыграл весь спектакль и вышел на поклон к зрителям, которые бурно аплодировали любимому актеру».

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