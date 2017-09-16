Олегу Табакову вызвали скорую перед спектаклем

Народный артист СССР Олег Табаков почувствовал себя плохо перед спектаклем, любимцу миллионов россиян пришлось вызвать скорую.
Спектакль «Чайка» в театре-студии «Табакерка» оказался под угрозой срыва из-за плохого самочувствия Табакова. Он жаловался на сильную зубную боль. Приехавшие по вызову врачи скорой сделали ему обезболивающий укол. Табаков не стал отменять представление. Спектакль начался с небольшим опозданием.
В настоящее время звезда советского и российского кино чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-аташе театра.
Пресс-аташе «Табакерки»: «Вчера перед спектаклем „Чайка“, где был занят Олег Павлович, он почувствовал сильную зубную боль. Поэтому была вызвана скорая помощь, так как в „Табакерке“ нет дежурного врача, как в больших театрах. Был сделан обезболивающий укол, и Олег Павлович отыграл весь спектакль и вышел на поклон к зрителям, которые бурно аплодировали любимому актеру».
В настоящее время звезда советского и российского кино чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-аташе театра.
Пресс-аташе «Табакерки»: «Вчера перед спектаклем „Чайка“, где был занят Олег Павлович, он почувствовал сильную зубную боль. Поэтому была вызвана скорая помощь, так как в „Табакерке“ нет дежурного врача, как в больших театрах. Был сделан обезболивающий укол, и Олег Павлович отыграл весь спектакль и вышел на поклон к зрителям, которые бурно аплодировали любимому актеру».
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