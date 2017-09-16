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  • 16.09, 19:37

    ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» в Москве

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    ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» в Москве

    ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» в Москве

    Московский ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» в домашнем матче 10-го тура Российской футбольной Премьер-лиги.

    Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. ЦСКА забил по голу в каждом тайме. На 30-й минуте матча ударом головой ростовские ворота поразил защитник ЦСКА Василий Березуцкий, а на 68-й преимущество красно-синих удвоил нападающий Витиньо.

    После этой победы ЦСКА с 19 очками поднялся на третье место в турнирной таблице. «Ростов» с 16 очками остался пятым.



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