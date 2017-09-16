ЦСКА уверенно обыграл «Ростов» в Москве

Финальный свисток! Одержали важную победу над Ростовом! #ЦСКАРостов pic.twitter.com/s7REGK413y — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 16, 2017

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. ЦСКА забил по голу в каждом тайме. На 30-й минуте матча ударом головой ростовские ворота поразил защитник ЦСКА Василий Березуцкий, а на 68-й преимущество красно-синих удвоил нападающий Витиньо.После этой победы ЦСКА с 19 очками поднялся на третье место в турнирной таблице. «Ростов» с 16 очками остался пятым.