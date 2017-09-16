Житель Карачаево-Черкесии задержан за убийство своих детей

В Карачаево-Черкесии задержан 47-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своих детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, мужчина зарезал 13-летнего сына и 8-летнюю дочь. Трагедия произошла в частном доме в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, решается вопрос о его аресте. Мотивы преступления устанавливаются.