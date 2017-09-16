Цифровое будущее: в Москве прошла интеллектуальная игра для поколения Z

В Москве прошла интеллектуальная игра на тему цифровой экономики. Как выяснилось, школьники, в отличие от многих взрослых, в ней отлично разбираются.

Интеллектуальную игру представители крупнейших IT- и финансовых компаний устроили для поколения Z — тех, кто родился уже в XXI веке.



Герман Греф, председатель правления «Сбербанка России»: «Вы большие молодцы. То, что вы сегодня здесь, это уже большая победа».



Игра была посвящена блокчейну — новой технологии хранения данных, которая облегчает работу в банковском секторе. Куски данных хранятся в разных местах, а значит, их нельзя стереть или переписать. И все это подвластно ученикам сегодняшней средней школы.



Из насущных тем в вопросах игры — как научить бота отвечать в соцсетях подобно человеку и по какой части тела устройству лучше идентифицировать пользователя. И здесь у каждого свои бонусы. Для школьников — это возможность получить отклик глав крупнейших в России и мире компаний, для взрослых — возможность в прямом смысле заглянуть в будущее и уже сейчас идентифицировать новых цифровых звезд.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.