Более 20 человек пострадали при взрывах газа в пекарне Барселоны: видео с места

В одной из пекарен Барселоны в субботу произошло два взрыва бытового газа, пострадали более 20 человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ, взрывы прогремели утром на первом этаже пятиэтажного здания. По предварительным данным, в пекарне взорвался газовый котел.
Отмечается, что в критическом состоянии находится один пострадавший, еще восемь человек получили серьезные травмы и были госпитализированы. Нескольких человек доставили в больницы с более легкими травмами, шестерым пострадавшим помощь оказали на месте ЧП.
Отмечается, что в критическом состоянии находится один пострадавший, еще восемь человек получили серьезные травмы и были госпитализированы. Нескольких человек доставили в больницы с более легкими травмами, шестерым пострадавшим помощь оказали на месте ЧП.
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