Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 18:07
    Более 20 человек пострадали при взрывах газа в пекарне Барселоны: видео с места. взрывы газа, Испания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 20 человек пострадали при взрывах газа в пекарне Барселоны: видео с места

    Более 20 человек пострадали при взрывах газа в пекарне Барселоны: видео с места

    комментировать
    • Фото: @africa_lorente /twitter.com
    Более 20 человек пострадали при взрывах газа в пекарне Барселоны: видео с места

    Более 20 человек пострадали при взрывах газа в пекарне Барселоны: видео с места

    Более 20 человек пострадали при взрывах газа в пекарне Барселоны: видео с места
    • Фото: @africa_lorente /twitter.com

      • В одной из пекарен Барселоны в субботу произошло два взрыва бытового газа, пострадали более 20 человек.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ, взрывы прогремели утром на первом этаже пятиэтажного здания. По предварительным данным, в пекарне взорвался газовый котел.

      Отмечается, что в критическом состоянии находится один пострадавший, еще восемь человек получили серьезные травмы и были госпитализированы. Нескольких человек доставили в больницы с более легкими травмами, шестерым пострадавшим помощь оказали на месте ЧП.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru