Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура с рекордом

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию
Гран-при Сингапура, а его главный соперник сезона Льюис Хэмилтон из Mercedes не попал даже в тройку лучших.
Феттель проехал лучший круг за 1 минуту 39,491 секунды, установив новый рекорд трассы. Второй и третий результаты показали пилоты Red Bull — голландец Макс Ферстаппен и австралиец Даниэль Риккьярдо.
Лидирующий в сезоне британец Льюис Хэмилтон показал непривычно низкий для Mercedes пятый результат, уступив еще одному представителю Ferrari финну Кими Райкконену. Еще один представитель Mercedes Фальттери Боттас стал шестым.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал 13-й результат.
Лидирующий в сезоне британец Льюис Хэмилтон показал непривычно низкий для Mercedes пятый результат, уступив еще одному представителю Ferrari финну Кими Райкконену. Еще один представитель Mercedes Фальттери Боттас стал шестым.
🏁 TOP TEN: END OF QUALIFYING 🏁— Formula 1 (@F1) September 16, 2017
1 VET 📸
2 VER
3 RIC
4 RAI
5 HAM
6 BOT
7 HUL
8 ALO
9 VAN
10 SAI#SingaporeGP #F1NightRace #F1 pic.twitter.com/a9HbPyemsm
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал 13-й результат.
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