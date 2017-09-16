Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 18:07

    Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура с рекордом

    комментировать

    Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура с рекордом

    Феттель выиграл квалификацию <nobr>Гран-при</nobr> Сингапура с рекордом

    Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, а его главный соперник сезона Льюис Хэмилтон из Mercedes не попал даже в тройку лучших.

    Феттель проехал лучший круг за 1 минуту 39,491 секунды, установив новый рекорд трассы. Второй и третий результаты показали пилоты Red Bull — голландец Макс Ферстаппен и австралиец Даниэль Риккьярдо.

    Лидирующий в сезоне британец Льюис Хэмилтон показал непривычно низкий для Mercedes пятый результат, уступив еще одному представителю Ferrari финну Кими Райкконену. Еще один представитель Mercedes Фальттери Боттас стал шестым.


    Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал 13-й результат.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru