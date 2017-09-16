Феттель выиграл квалификацию Гран-при Сингапура с рекордом

🏁 TOP TEN: END OF QUALIFYING 🏁



1 VET 📸

2 VER

3 RIC

4 RAI

5 HAM

6 BOT

7 HUL

8 ALO

9 VAN

10 SAI#SingaporeGP #F1NightRace #F1 pic.twitter.com/a9HbPyemsm — Formula 1 (@F1) September 16, 2017

Феттель проехал лучший круг за 1 минуту 39,491 секунды, установив новый рекорд трассы. Второй и третий результаты показали пилоты Red Bull — голландец Макс Ферстаппен и австралиец Даниэль Риккьярдо.Лидирующий в сезоне британец Льюис Хэмилтон показал непривычно низкий для Mercedes пятый результат, уступив еще одному представителю Ferrari финну Кими Райкконену. Еще один представитель Mercedes Фальттери Боттас стал шестым.Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал 13-й результат.