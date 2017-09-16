Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 21:09
    Косметолог по вызову: стоит ли экономить на салонах красоты. здоровье, косметика, медицина, пластическая хирургия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКосметолог по вызову: стоит ли экономить на салонах красоты

    Косметолог по вызову: стоит ли экономить на салонах красоты

    комментировать
    Косметолог по вызову: стоит ли экономить на салонах красоты

    Косметолог по вызову: стоит ли экономить на салонах красоты

    Косметолог по вызову: стоит ли экономить на салонах красоты

      Косметические процедуры подчас обходятся в космические деньги. Впрочем, красота может и не требовать финансовых жертв, если вызвать мастеров прямо на дом. В последнее время это очень популярная услуга. Мастера не тратятся на аренду и налоги, поэтому и берут в два раза меньше. Однако пользуются их услугами люди, как правило, всего три-четыре раза.

      По статистике, именно на пятый раз случается что-нибудь неприятное: ожог воском для эпиляции, заражение грибком или вирусом от грязного инструмента. На безопасность эти мастера часто смотрят сквозь пальцы, а чеков не дают, поэтому и претензии к ним предъявить сложно.

      Звезда отечественной пластической хирургии Денис Гинзбург уверяет, что лучшие из его коллег открывают собственные клиники, крепкие середняки держатся за свое рабочее место в косметических салонах и больницах, а те, у кого получается не очень хорошо, работают на дому. И переделывать за последними приходится регулярно.

      Зачастую такие мастера используют запрещенные в России препараты. Их заказывают нелегально через Интернет в два-три раза дешевле качественных и безопасных. Это и позволяет домашним косметологам выставлять такой заманчивый ценник на свои услуги. Эксперты объясняют, что только голая себестоимость процедуры — например, увеличения губ — не может быть меньше 10, а часто и 15 тысяч рублей.

      Программа «НашПотребНадзор» устроила тщательную проверку косметических и медицинских услуг на дому, чтобы выяснить, на чем действительно можно сэкономить, а где за скупость придется доплатить. Выводы — в сюжете.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru