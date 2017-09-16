Косметолог по вызову: стоит ли экономить на салонах красоты

Косметические процедуры подчас обходятся в космические деньги. Впрочем, красота может и не требовать финансовых жертв, если вызвать мастеров прямо на дом. В последнее время это очень популярная услуга. Мастера не тратятся на аренду и налоги, поэтому и берут в два раза меньше. Однако пользуются их услугами люди, как правило, всего
три-четыре раза.
По статистике, именно на пятый раз случается что-нибудь неприятное: ожог воском для эпиляции, заражение грибком или вирусом от грязного инструмента. На безопасность эти мастера часто смотрят сквозь пальцы, а чеков не дают, поэтому и претензии к ним предъявить сложно.
Звезда отечественной пластической хирургии Денис Гинзбург уверяет, что лучшие из его коллег открывают собственные клиники, крепкие середняки держатся за свое рабочее место в косметических салонах и больницах, а те, у кого получается не очень хорошо, работают на дому. И переделывать за последними приходится регулярно.
Зачастую такие мастера используют запрещенные в России препараты. Их заказывают нелегально через Интернет в два-три раза дешевле качественных и безопасных. Это и позволяет домашним косметологам выставлять такой заманчивый ценник на свои услуги. Эксперты объясняют, что только голая себестоимость процедуры — например, увеличения губ — не может быть меньше 10, а часто и 15 тысяч рублей.
Программа «НашПотребНадзор» устроила тщательную проверку косметических и медицинских услуг на дому, чтобы выяснить, на чем действительно можно сэкономить, а где за скупость придется доплатить. Выводы — в сюжете.
Звезда отечественной пластической хирургии Денис Гинзбург уверяет, что лучшие из его коллег открывают собственные клиники, крепкие середняки держатся за свое рабочее место в косметических салонах и больницах, а те, у кого получается не очень хорошо, работают на дому. И переделывать за последними приходится регулярно.
Зачастую такие мастера используют запрещенные в России препараты. Их заказывают нелегально через Интернет в два-три раза дешевле качественных и безопасных. Это и позволяет домашним косметологам выставлять такой заманчивый ценник на свои услуги. Эксперты объясняют, что только голая себестоимость процедуры — например, увеличения губ — не может быть меньше 10, а часто и 15 тысяч рублей.
Программа «НашПотребНадзор» устроила тщательную проверку косметических и медицинских услуг на дому, чтобы выяснить, на чем действительно можно сэкономить, а где за скупость придется доплатить. Выводы — в сюжете.
Комментарии