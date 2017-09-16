В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о ядерном заряде

Президент Украины Пётр Порошенко может наткнуться на жесткий ответ, если будет «стучать ногами в двери ядерного клуба». Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
В комментарии RT Бальбек назвал слова Порошенко о ядерном боеприпасе ультиматумом странам Запада.
Руслан Бальбек: «Один ядерный заряд — это не панацея от всех бед Украины. Украинский президент, видимо, думает, что, получив ядерную дубинку, начнет ею размахивать безнаказанно и никто не выбьет оружие из рук? Это самое большое заблуждение».
Ранее Пётр Порошенко в ходе выступления на 14-м форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил, что Украина больше не вернется к внеблоковому статусу. При этом он отметил, что «десяток Будапештских меморандумов стоит меньше, чем один ядерный заряд».
Руслан Бальбек: «Один ядерный заряд — это не панацея от всех бед Украины. Украинский президент, видимо, думает, что, получив ядерную дубинку, начнет ею размахивать безнаказанно и никто не выбьет оружие из рук? Это самое большое заблуждение».
Ранее Пётр Порошенко в ходе выступления на 14-м форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил, что Украина больше не вернется к внеблоковому статусу. При этом он отметил, что «десяток Будапештских меморандумов стоит меньше, чем один ядерный заряд».
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