Сиропы, таблетки, кодеин: стоит ли избавляться от кашля

Кашель часто сопровождает простуду, но может сигнализировать еще и о высоком давлении, о том, что сердце пошаливает и что не в порядке сосуды. А мы в это время пьем сладкие сиропы и прописываем себе постельный режим, не догадываясь, что как раз при кашле лежать не рекомендуется, а эффективность и даже безопасность многих препаратов от кашля не доказана.
Если кашель влажный и не проходит несколько недель, а температуры при этом нет, — это аллергия.
Если кашель сухой, появляется ближе к ночи и что-то колет возле сердца, значит, так оно пытается привлечь внимание к тому, что не может нормально перекачивать кровь, и та застаивается в легких. Это путь к сердечной недостаточности.
Если же кашель начинается с щекотания в горле, а потом подташнивает, то это проблемы с давлением.
Препараты, которые останавливают кашель, — это препараты центрального действия, которые воздействуют на кашлевый центр. Они содержат кодеин — это опиат, который вызывает привыкание.
Сиропы, леденцы и пастилки, которые рекламируются как средство от кашля, очень нелюбимы врачами. Ведь кашель они заглушают на время, а его причина в это время прогрессирует.
Единственное неаптечное средство, облегчающее кашель, — это слегка теплое питье. Чай с лимоном, чай без лимона, молоко, минералка — не важно. Важен сам согревающий эффект. Особняком в этом методе стоит только горячий шоколад. В Великобритании, где есть даже специальная клиника по исследованию кашля, обратили внимание на пользу содержащегося в какао-бобах вещества «теобромин», способного усилить терапевтический эффект.
Подробности и опасности, которые таят в себе распространенные способы борьбы с кашлем, — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Если кашель сухой, появляется ближе к ночи и что-то колет возле сердца, значит, так оно пытается привлечь внимание к тому, что не может нормально перекачивать кровь, и та застаивается в легких. Это путь к сердечной недостаточности.
Если же кашель начинается с щекотания в горле, а потом подташнивает, то это проблемы с давлением.
Препараты, которые останавливают кашель, — это препараты центрального действия, которые воздействуют на кашлевый центр. Они содержат кодеин — это опиат, который вызывает привыкание.
Сиропы, леденцы и пастилки, которые рекламируются как средство от кашля, очень нелюбимы врачами. Ведь кашель они заглушают на время, а его причина в это время прогрессирует.
Единственное неаптечное средство, облегчающее кашель, — это слегка теплое питье. Чай с лимоном, чай без лимона, молоко, минералка — не важно. Важен сам согревающий эффект. Особняком в этом методе стоит только горячий шоколад. В Великобритании, где есть даже специальная клиника по исследованию кашля, обратили внимание на пользу содержащегося в какао-бобах вещества «теобромин», способного усилить терапевтический эффект.
Подробности и опасности, которые таят в себе распространенные способы борьбы с кашлем, — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
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