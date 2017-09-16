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  • 16.09, 18:07
    Сиропы, таблетки, кодеин: стоит ли избавляться от кашля. здоровье, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСиропы, таблетки, кодеин: стоит ли избавляться от кашля

    Сиропы, таблетки, кодеин: стоит ли избавляться от кашля

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    Сиропы, таблетки, кодеин: стоит ли избавляться от кашля

    Сиропы, таблетки, кодеин: стоит ли избавляться от кашля

    Сиропы, таблетки, кодеин: стоит ли избавляться от кашля

      Кашель часто сопровождает простуду, но может сигнализировать еще и о высоком давлении, о том, что сердце пошаливает и что не в порядке сосуды. А мы в это время пьем сладкие сиропы и прописываем себе постельный режим, не догадываясь, что как раз при кашле лежать не рекомендуется, а эффективность и даже безопасность многих препаратов от кашля не доказана.

      Если кашель влажный и не проходит несколько недель, а температуры при этом нет, — это аллергия.

      Если кашель сухой, появляется ближе к ночи и что-то колет возле сердца, значит, так оно пытается привлечь внимание к тому, что не может нормально перекачивать кровь, и та застаивается в легких. Это путь к сердечной недостаточности.

      Если же кашель начинается с щекотания в горле, а потом подташнивает, то это проблемы с давлением.

      Препараты, которые останавливают кашель, — это препараты центрального действия, которые воздействуют на кашлевый центр. Они содержат кодеин — это опиат, который вызывает привыкание.

      Сиропы, леденцы и пастилки, которые рекламируются как средство от кашля, очень нелюбимы врачами. Ведь кашель они заглушают на время, а его причина в это время прогрессирует.

      Единственное неаптечное средство, облегчающее кашель, — это слегка теплое питье. Чай с лимоном, чай без лимона, молоко, минералка — не важно. Важен сам согревающий эффект. Особняком в этом методе стоит только горячий шоколад. В Великобритании, где есть даже специальная клиника по исследованию кашля, обратили внимание на пользу содержащегося в какао-бобах вещества «теобромин», способного усилить терапевтический эффект.

      Подробности и опасности, которые таят в себе распространенные способы борьбы с кашлем, — в сюжете программы «НашПотребНадзор».

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