Иран похвастался созданием сверхмощного «отца всех бомб»

Иранские военные заявили о разработке
10-тонной бомбы — «отца всех бомб».
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Иран обладает более мощным оружием, чем знаменитая американская «мать всех бомб». Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.
Амир Али Хаджизаде: «По поручению военно-космических сил организация оборонной промышленности изготовила бомбу весом 10 тонн».
По словам Хаджизаде, бомба обладает большой разрушительной способностью, которая превосходит сверхмощную бомбу США, известную как «мать всех бомб», сообщает сайт Газеты.Ru.
Фугасная GBU-43 была создана в 2003 году. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров. Это самое разрушительное неядерное оружие в арсенале США.
Стоит отметить, что в 2007 году Вашингтону напомнили, что есть в мире и более мощное вооружение. Наш Генштаб после испытаний сообщил о разработке вакуумной бомбы. Российский аналог существенно превосходит американский. Масса взрывчатого вещества меньше, но при этом бомба в четыре раза мощнее. Температура в эпицентре взрыва выше в два раза. А по общей площади поражения российский «папа всех бомб», как прозвали боезаряд производства РФ, превосходит американскую «маму» в 20 раз.
Амир Али Хаджизаде: «По поручению военно-космических сил организация оборонной промышленности изготовила бомбу весом 10 тонн».
По словам Хаджизаде, бомба обладает большой разрушительной способностью, которая превосходит сверхмощную бомбу США, известную как «мать всех бомб», сообщает сайт Газеты.Ru.
Фугасная GBU-43 была создана в 2003 году. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров. Это самое разрушительное неядерное оружие в арсенале США.
Стоит отметить, что в 2007 году Вашингтону напомнили, что есть в мире и более мощное вооружение. Наш Генштаб после испытаний сообщил о разработке вакуумной бомбы. Российский аналог существенно превосходит американский. Масса взрывчатого вещества меньше, но при этом бомба в четыре раза мощнее. Температура в эпицентре взрыва выше в два раза. А по общей площади поражения российский «папа всех бомб», как прозвали боезаряд производства РФ, превосходит американскую «маму» в 20 раз.
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