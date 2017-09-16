Вода живая и мертвая: тест гаджетов и способов очистки

Гаджетов по очистке воды на рынке масса — от копеечных таблеток до домашних станций по космической цене. Программа «НашПотребНадзор» попыталась выяснить, какие из этих устройств действительно работают.
Чтобы выяснить, как по доступной цене получить достойную воду без плавающих в ней бактерий и паразитов, фильтры испытали на образцах из озера, болота и из бочки с дождевой водой. Результаты проверили в лаборатории.
Самый дорогой участник теста — ультрафиолетовая лампа на пальчиковых батарейках, которая стоит почти 4000 рублей. Ее лучи должны проникать сквозь стенки клеток вредоносных микроорганизмов и поражать их в нуклеиновые кислоты ДНК. Но, согласно результатам лабораторного анализа, жидкость до и после использования ультрафиолетовой лампы почти не изменилась. Большинство микроорганизмов не пострадало.
Полигоном для испытаний таблеток для очистки воды стало искусственное озеро в столичном городском парке. Их основной компонент — хлор. В инструкции сказано, что нужно использовать по одной таблетке на пол-литра, то есть упаковки из 20 таблеток хватит лишь на ведро. Лаборатория подтвердила, что хлор уничтожил все микроорганизмы, но признать эту воду питьевой эксперты не осмелились.
Карманный фильтр весит всего 40 граммов, но, если верить инструкции, он способен отфильтровать тысячу литров, а ячейки его мембраны настолько мелкие, что в них при процеживании воды не может протиснуться ни одна бактерия. При этом стоит он 1000 рублей и очень прост в применении: его лишь надо опустить в стакан. Удивительно, но анализы в лаборатории показали, что фильтр все-таки уничтожил все болезнетворные микроорганизмы.
Однако микробиологическая безопасность воды — это лишь одна грань проблемы. Все ароматические и химические примеси в воде остались. Значит нужно устройство, которое очищает и от микробов, и от неживых посторонних примесей. Разброс цен громадный.
Самая дорогая из домашних станций — с системой воздушной аэрации, которая позволяет отсеять лишнее железо. Подходит для загородных домов с водяной скважиной. Но быстро ломается, уверяют специалисты, не держит напор, и потребляет 200 ватт каждый час.
Система очистки с электрохимической аэрацией стоит тех же больших денег, тоже убирает металлы, но чуть выгоднее в эксплуатации.
Конструкция очистной станции, в которой происходит ионный обмен, практически не отличается от обычных бытовых фильтров. Только вместо угля, песка или силикатного наполнителя жидкость просачивается между синтетическими смолами.
В сегменте более доступных средств много подводных камней. Например, широко известная система обратного осмоса за 8000 рублей. Такие системы действительно считаются самыми эффективными. Настолько эффективными, что сквозь свои барьеры не пропускают ничего, кроме молекул воды. Но такую воду медики называют мертвой. Попав в организм, такая вода вымывает кальций из костной ткани и фтор из зубной эмали. Недостаток магния провоцирует проблемы с пищеварением, а дефицит калия вызывает скачки кровяного давления и пагубно влияет на работу сердца.
Если качество водопроводной воды не вызывает серьезных опасений, то правильнее всего использовать самые обычные бытовые фильтры. Что эффективнее и экономичнее — проточный фильтр или кувшин — и достаточно ли воду просто отстаивать, замораживать или кипятить, расскажет сюжет программы «НашПотребНадзор».
Самый дорогой участник теста — ультрафиолетовая лампа на пальчиковых батарейках, которая стоит почти 4000 рублей. Ее лучи должны проникать сквозь стенки клеток вредоносных микроорганизмов и поражать их в нуклеиновые кислоты ДНК. Но, согласно результатам лабораторного анализа, жидкость до и после использования ультрафиолетовой лампы почти не изменилась. Большинство микроорганизмов не пострадало.
Полигоном для испытаний таблеток для очистки воды стало искусственное озеро в столичном городском парке. Их основной компонент — хлор. В инструкции сказано, что нужно использовать по одной таблетке на пол-литра, то есть упаковки из 20 таблеток хватит лишь на ведро. Лаборатория подтвердила, что хлор уничтожил все микроорганизмы, но признать эту воду питьевой эксперты не осмелились.
Карманный фильтр весит всего 40 граммов, но, если верить инструкции, он способен отфильтровать тысячу литров, а ячейки его мембраны настолько мелкие, что в них при процеживании воды не может протиснуться ни одна бактерия. При этом стоит он 1000 рублей и очень прост в применении: его лишь надо опустить в стакан. Удивительно, но анализы в лаборатории показали, что фильтр все-таки уничтожил все болезнетворные микроорганизмы.
Однако микробиологическая безопасность воды — это лишь одна грань проблемы. Все ароматические и химические примеси в воде остались. Значит нужно устройство, которое очищает и от микробов, и от неживых посторонних примесей. Разброс цен громадный.
Самая дорогая из домашних станций — с системой воздушной аэрации, которая позволяет отсеять лишнее железо. Подходит для загородных домов с водяной скважиной. Но быстро ломается, уверяют специалисты, не держит напор, и потребляет 200 ватт каждый час.
Система очистки с электрохимической аэрацией стоит тех же больших денег, тоже убирает металлы, но чуть выгоднее в эксплуатации.
Конструкция очистной станции, в которой происходит ионный обмен, практически не отличается от обычных бытовых фильтров. Только вместо угля, песка или силикатного наполнителя жидкость просачивается между синтетическими смолами.
В сегменте более доступных средств много подводных камней. Например, широко известная система обратного осмоса за 8000 рублей. Такие системы действительно считаются самыми эффективными. Настолько эффективными, что сквозь свои барьеры не пропускают ничего, кроме молекул воды. Но такую воду медики называют мертвой. Попав в организм, такая вода вымывает кальций из костной ткани и фтор из зубной эмали. Недостаток магния провоцирует проблемы с пищеварением, а дефицит калия вызывает скачки кровяного давления и пагубно влияет на работу сердца.
Если качество водопроводной воды не вызывает серьезных опасений, то правильнее всего использовать самые обычные бытовые фильтры. Что эффективнее и экономичнее — проточный фильтр или кувшин — и достаточно ли воду просто отстаивать, замораживать или кипятить, расскажет сюжет программы «НашПотребНадзор».
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