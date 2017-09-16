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  • 16.09, 15:06

    Модель с 2-метровыми ягодицами шокировала пользователей соцсетей: фото

    2 комментария
    • Фото: natasha_crown_official / Instagram.com
    Модель с <nobr>2-метровыми</nobr> ягодицами шокировала пользователей соцсетей: фото

    Модель с 2-метровыми ягодицами шокировала пользователей соцсетей: фото

    Модель с <nobr>2-метровыми</nobr> ягодицами шокировала пользователей соцсетей: фото
  • Фото: natasha_crown_official / Instagram.com

    • В соцсетях активно обсуждают 24-летнюю модель из Швеции Наташу Кроун с пятой точкой внушительных размеров.

    Молодая женщина постоянно наведывается к пластическому хирургу и килограммами поедает сладости, чтобы нарастить побольше жира на ягодицах.

    Наташа уже три раза делала операцию по увеличению ягодиц. Теперь она собирается пройти через эту процедуру в четвертый раз и увеличить их еще на пару размеров. Кроме того, она увеличила себе грудь и губы. Свои ягодицы, которые уже достигли 1,7 метра в обхвате, она хочет сделать самыми большими на планете, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    The skirt doesn’t fit anymore, so I had to go thong only… 😂 #booty #thick #thickwomen #68inches #natashacrown

    Публикация от Natasha Crown Official (@natasha_crown_official)




    Модель ведет свою страницу в Instagram и регулярно выкладывает туда свои интимные фото и видео. На аккаунт Наташи подписаны 200 тысяч человек. Однако не все ее подписчики одобряют образ жизни модели. Блогеры оставляют негативные комментарии под снимками королевы целлюлита и дают ей советы правильного питания и похудения.

    New photo set live on my site! #orangebikini #massive #round #68inches #bubblebutt #natashacrown

    Публикация от Natasha Crown Official (@natasha_crown_official)


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