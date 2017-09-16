Модель с 2-метровыми ягодицами шокировала пользователей соцсетей: фото

В соцсетях активно обсуждают
24-летнюю модель из Швеции Наташу Кроун с пятой точкой внушительных размеров.
Молодая женщина постоянно наведывается к пластическому хирургу и килограммами поедает сладости, чтобы нарастить побольше жира на ягодицах.
Наташа уже три раза делала операцию по увеличению ягодиц. Теперь она собирается пройти через эту процедуру в четвертый раз и увеличить их еще на пару размеров. Кроме того, она увеличила себе грудь и губы. Свои ягодицы, которые уже достигли 1,7 метра в обхвате, она хочет сделать самыми большими на планете, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Модель ведет свою страницу в Instagram и регулярно выкладывает туда свои интимные фото и видео. На аккаунт Наташи подписаны 200 тысяч человек. Однако не все ее подписчики одобряют образ жизни модели. Блогеры оставляют негативные комментарии под снимками королевы целлюлита и дают ей советы правильного питания и похудения.
Наташа уже три раза делала операцию по увеличению ягодиц. Теперь она собирается пройти через эту процедуру в четвертый раз и увеличить их еще на пару размеров. Кроме того, она увеличила себе грудь и губы. Свои ягодицы, которые уже достигли 1,7 метра в обхвате, она хочет сделать самыми большими на планете, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Модель ведет свою страницу в Instagram и регулярно выкладывает туда свои интимные фото и видео. На аккаунт Наташи подписаны 200 тысяч человек. Однако не все ее подписчики одобряют образ жизни модели. Блогеры оставляют негативные комментарии под снимками королевы целлюлита и дают ей советы правильного питания и похудения.
Комментарии