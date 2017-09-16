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  • 16.09, 17:07
    Пограничники нашли устроившую смертельное ДТП россиянку в чемодане грузина: видео. аэропорты, Грузия, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПограничники нашли устроившую смертельное ДТП россиянку в чемодане грузина: видео

    Пограничники нашли устроившую смертельное ДТП россиянку в чемодане грузина: видео

    4 комментария
    Пограничники нашли устроившую смертельное ДТП россиянку в чемодане грузина: видео

    Пограничники нашли устроившую смертельное ДТП россиянку в чемодане грузина: видео

    Пограничники нашли устроившую смертельное ДТП россиянку в чемодане грузина: видео

      47-летний гражданин Грузии попался при попытке вывезти из Турции россиянку в чемодане. Женщина хотела бежать из страны, чтобы скрыться от правосудия.

      Мужчина закрыл россиянку в чемодане и приехал на территорию пропускного пункта «Сарпи» на турецко-грузинской границе. Подозрительно большой багаж привлек внимание сотрудников таможни. В результате проверки выяснилось, что в чемодане находится молодая женщина. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Правда, сам момент обнаружения нарушительницы закона в багаже остался за кадром.

      Выяснилось, что 27-летняя россиянка находилась в Турции под подпиской о невыезде, поэтому она и выбрала незаконный способ путешествия. В нетрезвом состоянии женщина сбила пожилого местного жителя, которой впоследствии скончался. Поскольку она является матерью маленького ребенка, турецкий суд решил освободить ее из зала суда под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс».

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