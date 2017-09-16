Пограничники нашли устроившую смертельное ДТП россиянку в чемодане грузина: видео

47-летний гражданин Грузии попался при попытке вывезти из Турции россиянку в чемодане. Женщина хотела бежать из страны, чтобы скрыться от правосудия.
Мужчина закрыл россиянку в чемодане и приехал на территорию пропускного пункта «Сарпи» на турецко-грузинской границе. Подозрительно большой багаж привлек внимание сотрудников таможни. В результате проверки выяснилось, что в чемодане находится молодая женщина. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Правда, сам момент обнаружения нарушительницы закона в багаже остался за кадром.
Выяснилось, что 27-летняя россиянка находилась в Турции под подпиской о невыезде, поэтому она и выбрала незаконный способ путешествия. В нетрезвом состоянии женщина сбила пожилого местного жителя, которой впоследствии скончался. Поскольку она является матерью маленького ребенка, турецкий суд решил освободить ее из зала суда под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс».
Выяснилось, что 27-летняя россиянка находилась в Турции под подпиской о невыезде, поэтому она и выбрала незаконный способ путешествия. В нетрезвом состоянии женщина сбила пожилого местного жителя, которой впоследствии скончался. Поскольку она является матерью маленького ребенка, турецкий суд решил освободить ее из зала суда под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс».
Комментарии