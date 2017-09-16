Пятерка витаминов, которых особенно не хватает россиянам

Врачи составили карту России, на которой отмечено, в каком регионе каких витаминов не хватает. Общие закономерности есть. Программа «Еда живая и мертвая» составила пятерку важнейших для россиян витаминов и способов ликвидировать их дефицит.
В случае серьезных проблем со здоровьем надо принимать витамины в таблетках, но идеальный вариант — получать все их разнообразие из пищи. При этом важно знать, что большая часть дефицитных витаминов вопреки стереотипу вовсе не боится термической обработки.
Витамин D
Его не хватает всем, кто редко бывает на солнце. Поскольку вещество это отвечает за усвоение кальция в кишечнике, обделенный им организм начинает забирать кальций из костей и зубов. А еще растет риск болезней сердца, может пострадать нервная система, начнутся проблемы с памятью и сном.
Чтобы пополнить стратегические запасы, не всегда достаточно просто много гулять. Например, у смуглых людей синтез витамина D на солнце замедлен. Лучше всего регулярно добавлять в рацион жирную рыбу: например, скумбрию или селедку — треть суточной нормы содержится всего в 100 граммах этой рыбы. Ударная доза нужного вещества — в печени трески.
Витамин А
Без него сохнет и начинает шелушиться кожа, появляются морщины, ухудшается зрение, особенно в темноте. Важная особенность: витамин А (ретинол) и его предшественники (вещества, из которых он может синтезироваться в организме) работают как надо только в присутствии жира. Для его полного усвоения должно быть достаточно витаминов группы В, кальция, фосфора и цинка. В том числе и поэтому важно разнообразно питаться.
Лучший источник бета-каротина, из которого в организме у нас образуется витамин А, — это тертая морковь со сметаной или растительным маслом.
Витамин Е
Витамин Е (токоферол) бывает в дефиците из-за неполноценного рациона, плохой экологии и отказа от полезных жиров. Дефицит витамина Е ведет к ухудшению иммунитета, а в самых серьезных случаях слабеют мышцы, нарушается координация движений и даже способность четко произносить звуки.
Токоферол умеет накапливаться в организме, если хотя бы иногда есть соответствующие продукты. Например, нерафинированное растительное масло: подсолнечное, оливковое или кукурузное. Всего одной столовой ложкой можно покрыть половину суточной дозы токоферола — она составляет 15 миллиграммов. А еще ее могут дать 100-граммовый пакетик арахиса или одно авокадо. Идеально сочетание витаминов Е и С.
Витамин В12
В12 поступает в основном из животной пищи, и его дефицит нередко наступает из-за сильных ограничений в диете — например, так бывает у строгих вегетарианцев, не принимающих это вещество дополнительно. Плохая экология тоже может вести к повышенному расходу.
Гиповитаминоз В12 врачи подозревают, когда пациент жалуется на раздражительность, сильную утомляемость, одышку, проблемы с кожей и неприятные язвочки во рту и на языке. Причиной дефицита могут стать и проблемы с желудком: в нем вырабатывается специальный белок, без которого витамин не усвоится как надо.
Пополнить запасы В12 в организме проще всего блюдами из печени. В 100 граммах говяжьей, например, — 60 микрограммов витамина. Этого хватит, чтобы покрыть суточную потребность. Организм возьмет, сколько ему нужно.
Витамин В6
В6 синтезируется в кишечнике. Над этим работают полезные бактерии, которые там обитают. Если что-то пошло не так и В6 оказался в дефиците, сигналом тревоги станут проблемы с памятью и вниманием, постоянные головные боли.
Чтобы фабрика бактерий работала как следует, ее надо чаще снабжать капустой, картошкой, помидорами, апельсинами, лимонами. А если нужна ударная доза, можно добавить в меню горсть ростков пшеницы: в ней будет примерно половина рекомендованных в день двух миллиграммов.
Лучшая профилактика гиповитаминозов — это рацион, в котором много овощей и фруктов, достаточно злаков, орехов и полезных растительных жиров. Про рыбу и мясо тоже забывать не стоит, но растительная еда все же должна преобладать.
Подробности и рецепты витаминных блюд — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Витамин D
Его не хватает всем, кто редко бывает на солнце. Поскольку вещество это отвечает за усвоение кальция в кишечнике, обделенный им организм начинает забирать кальций из костей и зубов. А еще растет риск болезней сердца, может пострадать нервная система, начнутся проблемы с памятью и сном.
Чтобы пополнить стратегические запасы, не всегда достаточно просто много гулять. Например, у смуглых людей синтез витамина D на солнце замедлен. Лучше всего регулярно добавлять в рацион жирную рыбу: например, скумбрию или селедку — треть суточной нормы содержится всего в 100 граммах этой рыбы. Ударная доза нужного вещества — в печени трески.
Витамин А
Без него сохнет и начинает шелушиться кожа, появляются морщины, ухудшается зрение, особенно в темноте. Важная особенность: витамин А (ретинол) и его предшественники (вещества, из которых он может синтезироваться в организме) работают как надо только в присутствии жира. Для его полного усвоения должно быть достаточно витаминов группы В, кальция, фосфора и цинка. В том числе и поэтому важно разнообразно питаться.
Лучший источник бета-каротина, из которого в организме у нас образуется витамин А, — это тертая морковь со сметаной или растительным маслом.
Витамин Е
Витамин Е (токоферол) бывает в дефиците из-за неполноценного рациона, плохой экологии и отказа от полезных жиров. Дефицит витамина Е ведет к ухудшению иммунитета, а в самых серьезных случаях слабеют мышцы, нарушается координация движений и даже способность четко произносить звуки.
Токоферол умеет накапливаться в организме, если хотя бы иногда есть соответствующие продукты. Например, нерафинированное растительное масло: подсолнечное, оливковое или кукурузное. Всего одной столовой ложкой можно покрыть половину суточной дозы токоферола — она составляет 15 миллиграммов. А еще ее могут дать 100-граммовый пакетик арахиса или одно авокадо. Идеально сочетание витаминов Е и С.
Витамин В12
В12 поступает в основном из животной пищи, и его дефицит нередко наступает из-за сильных ограничений в диете — например, так бывает у строгих вегетарианцев, не принимающих это вещество дополнительно. Плохая экология тоже может вести к повышенному расходу.
Гиповитаминоз В12 врачи подозревают, когда пациент жалуется на раздражительность, сильную утомляемость, одышку, проблемы с кожей и неприятные язвочки во рту и на языке. Причиной дефицита могут стать и проблемы с желудком: в нем вырабатывается специальный белок, без которого витамин не усвоится как надо.
Пополнить запасы В12 в организме проще всего блюдами из печени. В 100 граммах говяжьей, например, — 60 микрограммов витамина. Этого хватит, чтобы покрыть суточную потребность. Организм возьмет, сколько ему нужно.
Витамин В6
В6 синтезируется в кишечнике. Над этим работают полезные бактерии, которые там обитают. Если что-то пошло не так и В6 оказался в дефиците, сигналом тревоги станут проблемы с памятью и вниманием, постоянные головные боли.
Чтобы фабрика бактерий работала как следует, ее надо чаще снабжать капустой, картошкой, помидорами, апельсинами, лимонами. А если нужна ударная доза, можно добавить в меню горсть ростков пшеницы: в ней будет примерно половина рекомендованных в день двух миллиграммов.
Лучшая профилактика гиповитаминозов — это рацион, в котором много овощей и фруктов, достаточно злаков, орехов и полезных растительных жиров. Про рыбу и мясо тоже забывать не стоит, но растительная еда все же должна преобладать.
Подробности и рецепты витаминных блюд — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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