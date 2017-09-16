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  • 16.09, 16:36
    Рассол от похмелья и горечь против рака: правда и мифы об огурцах. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРассол от похмелья и горечь против рака: правда и мифы об огурцах

    Рассол от похмелья и горечь против рака: правда и мифы об огурцах

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    Рассол от похмелья и горечь против рака: правда и мифы об огурцах

    Рассол от похмелья и горечь против рака: правда и мифы об огурцах

    Рассол от похмелья и горечь против рака: правда и мифы об огурцах

      Тепличные хозяйства в последние годы вышли на новый уровень мастерства, и по вкусу их огурцы зачастую уже не отличишь от тех, что с грядки. Но вопросов к любым огурцам масса, и главный из них — полезный ли это овощ, ведь в нем, как известно, основную массу составляет вода.

      Распространенное мнение, что домашние соленые и маринованные огурцы не могут быть вредными. Но врачи не согласны: такие консервы — это удар по организму из-за обилия соли, сахара и уксусной кислоты.

      Некоторые спасаются огуречным рассолом наутро после застолья, и тут важна умеренность. Один стакан действительно способен улучшить самочувствие: он остановит обезвоживание, так как соль задерживает жидкость. А вот большее количество навредит: приведет к отекам и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему с возможным повышением давления вплоть до угрозы инсульта.

      С медицинской точки зрения полезнее всего свежие огурцы. Они на 95% состоят из воды, и это вода не простая.

      Екатерина Белова, диетолог: «Практически живительная влага, которая на клеточном уровне нас с вами и омолаживает, снимает воспалительные процессы, замедляет процессы старения. Это связано с тем, что в ней содержится много витаминов и минералов».

      Огурцы плохо переносят резкие перепады температур, недостаток воды, длительное действие прямых солнечных лучей. От такого стресса они начинают вырабатывать вещество кукурбитацин — из-за него и появляется горечь. По слухам, горькие огурцы полезны и чуть ли не спасают от рака. На самом деле американские ученые в своих опытах на мышах действительно выяснили, что кукурбитацин способен убивать раковые клетки. Возможно, в будущем это станет основой для какого-то перспективного препарата, но есть с лечебной целью горькие огурцы исследователи, конечно, не советуют.

      Что касается нитратов, особенно в тепличных огурцах, которые были выращены на искусственной подкормке, то в кожуре и кончиках их и правда больше в несколько раз. Но общее содержание нитратов и их потенциальный вред таковы, что опасаться совершенно нечего. Более того, по последним научным данным, нитраты из овощей скорее полезны. В присутствии витамина С они не оказывают отравляющего действия, а наоборот лечат.

      Больше всего опасений вызывают крошечные маринованные огурчики — корнишоны. В России их почти не выращивают, так как невыгодно, а везут в основном из Индии, где климат в сочетании с дешевой рабочей силой позволил наладить это производство так, что там собирают три урожая в год.

      Но что делает их красивыми и хрустящими? Технология окутана массой слухов. Нередко можно услышать, что везут корнишоны в Россию чуть ли не в кислоте, чтобы не испортились, затем вымачивают для придания свежего вида, а хруст возвращают с помощью химического раствора.

      Однако «Роскачество» недавно проверило 48 марок маринованных огурцов и проблем с безопасностью не обнаружило ни в одной. Недочеты по качеству, правда, нашлись: многие производители вместо сахара кладут дешевые сахарозаменители, огурцы в банках сильно различаются по размерам, а кое-кто недокладывает овощей.

      Подробности, советы и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».

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