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  • 16.09, 13:35

    Венесуэла отказалась от доллара в оценке нефти

    5 комментариев

    Венесуэла отказалась от доллара в оценке нефти

    Венесуэла отказалась от доллара в оценке нефти

    Министерство нефтяной промышленности Венесуэлы опубликовало цены на черное золото в юанях вместо долларов.

    Как отмечает газета «Известия», этот шаг предпринят в рамках реализации плана президента Николаса Мадуро по отказу от расчетов в американской валюте. В ведомстве полагают, что подобная мера позволит «освободить страну от тирании доллара».

    Согласно последним оценкам, стоимость барреля венесуэльской нефти составляет 302,06 юаня, что соответствует 46,7 доллара.

    В конце августа Дональд Трамп принял решение расширить санкции против Венесуэлы. В частности, президент США запретил американским компаниям и гражданам проводить сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании этой страны. В результате венесуэльские власти объявили экспортерам нефти о своих планах по отказу от расчетов в американских долларах.

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