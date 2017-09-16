Венесуэла отказалась от доллара в оценке нефти

Министерство нефтяной промышленности Венесуэлы опубликовало цены на черное золото в юанях вместо долларов.
Как отмечает газета «Известия», этот шаг предпринят в рамках реализации плана президента Николаса Мадуро по отказу от расчетов в американской валюте. В ведомстве полагают, что подобная мера позволит «освободить страну от тирании доллара».
Согласно последним оценкам, стоимость барреля венесуэльской нефти составляет 302,06 юаня, что соответствует 46,7 доллара.
В конце августа Дональд Трамп принял решение расширить санкции против Венесуэлы. В частности, президент США запретил американским компаниям и гражданам проводить сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании этой страны. В результате венесуэльские власти объявили экспортерам нефти о своих планах по отказу от расчетов в американских долларах.
Согласно последним оценкам, стоимость барреля венесуэльской нефти составляет 302,06 юаня, что соответствует 46,7 доллара.
В конце августа Дональд Трамп принял решение расширить санкции против Венесуэлы. В частности, президент США запретил американским компаниям и гражданам проводить сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании этой страны. В результате венесуэльские власти объявили экспортерам нефти о своих планах по отказу от расчетов в американских долларах.
Комментарии