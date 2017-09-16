Психопаты за рулем: врачи и ученые тестируют способы борьбы с агрессией на дорогах

На дорогах регулярно орут, психуют, дерутся и крушат машины. Врачи в связи с этим предлагают тестировать водителей на вменяемость перед тем, как выдавать права, а ученые изобретают персонального «мобильного психолога».
Сейчас ни один закон не позволяет очистить дороги от агрессоров. Регулярно проверяют только профессионалов, остальные просто раз в 10 лет получают ничего не значащую справку в психдиспансере.
Способ избавиться от агрессивных водителей решили разработать в Институте психиатрии имени Сербского: 200 добровольцев уже прошли десятки тестов, на основе которых медики создают методику выявления потенциальных психопатов.
Вера Булыгина, руководитель лаборатории ФМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского: «Когда говорят об агрессивном стиле вождения, это сознательное нарушение правил дорожного поведения».
А инженеры МАДИ предлагают использовать «персонального электронного психолога».
Султан Жанказиев, профессор МАДИ: «Одна камера должна анализировать внешнюю дорожную ситуацию, другая — анализировать состояние водителя. Эти данные определенным образом складываются, и возникает ощущение того, что водитель где-то ведет себя неправильно».
Пока тесты и гаджеты в разработке, остается лишь воспитывать новое поколение правильных водителей.
Подробности и примеры конфликтов на дороге в России и в других странах — в видеоматериале программы «Главная дорога».
Способ избавиться от агрессивных водителей решили разработать в Институте психиатрии имени Сербского: 200 добровольцев уже прошли десятки тестов, на основе которых медики создают методику выявления потенциальных психопатов.
Вера Булыгина, руководитель лаборатории ФМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского: «Когда говорят об агрессивном стиле вождения, это сознательное нарушение правил дорожного поведения».
А инженеры МАДИ предлагают использовать «персонального электронного психолога».
Султан Жанказиев, профессор МАДИ: «Одна камера должна анализировать внешнюю дорожную ситуацию, другая — анализировать состояние водителя. Эти данные определенным образом складываются, и возникает ощущение того, что водитель где-то ведет себя неправильно».
Пока тесты и гаджеты в разработке, остается лишь воспитывать новое поколение правильных водителей.
Подробности и примеры конфликтов на дороге в России и в других странах — в видеоматериале программы «Главная дорога».
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