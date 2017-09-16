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  • 16.09, 15:06
    Психопаты за рулем: врачи и ученые тестируют способы борьбы с агрессией на дорогах. Главная дорога. Специальный репортаж, изобретения, психология, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПсихопаты за рулем: врачи и ученые тестируют способы борьбы с агрессией на дорогах

    Психопаты за рулем: врачи и ученые тестируют способы борьбы с агрессией на дорогах

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    Психопаты за рулем: врачи и ученые тестируют способы борьбы с агрессией на дорогах

    Психопаты за рулем: врачи и ученые тестируют способы борьбы с агрессией на дорогах

    Психопаты за рулем: врачи и ученые тестируют способы борьбы с агрессией на дорогах

      На дорогах регулярно орут, психуют, дерутся и крушат машины. Врачи в связи с этим предлагают тестировать водителей на вменяемость перед тем, как выдавать права, а ученые изобретают персонального «мобильного психолога».

      Сейчас ни один закон не позволяет очистить дороги от агрессоров. Регулярно проверяют только профессионалов, остальные просто раз в 10 лет получают ничего не значащую справку в психдиспансере.

      Способ избавиться от агрессивных водителей решили разработать в Институте психиатрии имени Сербского: 200 добровольцев уже прошли десятки тестов, на основе которых медики создают методику выявления потенциальных психопатов.

      Вера Булыгина, руководитель лаборатории ФМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского: «Когда говорят об агрессивном стиле вождения, это сознательное нарушение правил дорожного поведения».

      А инженеры МАДИ предлагают использовать «персонального электронного психолога».

      Султан Жанказиев, профессор МАДИ: «Одна камера должна анализировать внешнюю дорожную ситуацию, другая — анализировать состояние водителя. Эти данные определенным образом складываются, и возникает ощущение того, что водитель где-то ведет себя неправильно».

      Пока тесты и гаджеты в разработке, остается лишь воспитывать новое поколение правильных водителей.

      Подробности и примеры конфликтов на дороге в России и в других странах — в видеоматериале программы «Главная дорога».

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