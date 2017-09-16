«Юридический салон», 16 сентября

Гражданка Украины Ольга Вороновская из города Люберцы — хозяйка машины с украинскими номерами. Автомобилистка интересуется, могут ли ее оштрафовать в России за тонировку стекол.

Юрист Сергей Волгин предупреждает: перед российским законом равны граждане любых государств.



Сергей Волгин, юрист: «Оштрафовать вас могут. Граждане любых государств несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации на общих основаниях».