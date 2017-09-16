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  • 16.09, 13:35
    «Юридический салон», 16 сентября. автомобили, Главная дорога. Юридический салон, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Юридический салон», 16 сентября

    «Юридический салон», 16 сентября

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    «Юридический салон», 16 сентября

    «Юридический салон», 16 сентября

      Гражданка Украины Ольга Вороновская из города Люберцы — хозяйка машины с украинскими номерами. Автомобилистка интересуется, могут ли ее оштрафовать в России за тонировку стекол.

      Юрист Сергей Волгин предупреждает: перед российским законом равны граждане любых государств.

      Сергей Волгин, юрист: «Оштрафовать вас могут. Граждане любых государств несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации на общих основаниях».

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