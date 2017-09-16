Датчики мертвой зоны: «Главная дорога» протестировала заводские и нештатные системы

Угол обзора даже больших боковых зеркал ограничен. В них не всегда видно то, что происходит на соседних полосах, особенно в районе задних колес машины.
Из-за боковой мертвой зоны водители при перестроении зачастую цепляют попутные машины. «Посмотрел в зеркало — никого не было», — так чаще всего звучит объяснение виновников аварий.
Датчики систем контроля слепых зон реагируют на помехи сбоку, и в зеркале или рядом с ним загорается диод. Производители утверждают, что электронный помощник облегчает перестроение. Стоят они от 20 до 100 тысяч, но можно установить своими руками и значительно дешевле.
Программа «Главная дорога» протестировала два одинаковых автомобиля с системами контроля слепых зон. На одном — заводская система, которая идет только в максимальной комплектации, на другом — китайская за 2500 рублей, установленная самостоятельно. У заводской системы — два микроволновых радара под задним бампером. Китайские датчики ультразвуковые, как парктроники.
В ходе тестов штатная система предупредила, когда машина в соседней полосе промчалась через мертвую зону и пряталась в ней. При обгоне датчики тоже зафиксировали ставший невидимым автомобиль.
При тех же условиях нештатные датчики предупреждают через раз. Система не увидела опередивший нас автомобиль, но подала сигнал, когда он постоянно в слепой зоне. Сработали датчики и во время обгона.
Заводская система «видит» велосипедиста и не срабатывает на статичные объекты. Китайские датчики — наоборот: игнорируют двухколесного, зато реагируют на стоящие автомобили.
Ночью все датчики безошибочно определяют помеху сбоку.
Штатная радарная система работает только в движении. Обратный сигнал она получает быстрее, определяет помеху за 3 метра и не зависит от погоды. Ультразвуковые датчики работают медленнее — и на ходу, и стоя, к тому же видят помеху лишь за метр, а еще боятся грязи.
Денис Загарин, заместитель генерального директора Центра испытаний ФГУП «НАМИ»: «Радарная система является действительно наиболее дальнобойной и наименее подверженной влиянию осадков. Системы, основанные на ультразвуковом эффекте, имеют небольшую дальность действия, которая не превышает 4–5 метров».
Мертвые зоны неизбежны. И если не хотите устанавливать датчики, настройте зеркала правильно.
Вячеслав Максимычев, инструктор контраварийной подготовки: «Боковые зеркала должны быть настроены следующим образом: чтобы водитель видел чуть-чуть правый бок или левый бок своего автомобиля и максимально зону по бокам автомобиля».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
Датчики систем контроля слепых зон реагируют на помехи сбоку, и в зеркале или рядом с ним загорается диод. Производители утверждают, что электронный помощник облегчает перестроение. Стоят они от 20 до 100 тысяч, но можно установить своими руками и значительно дешевле.
Программа «Главная дорога» протестировала два одинаковых автомобиля с системами контроля слепых зон. На одном — заводская система, которая идет только в максимальной комплектации, на другом — китайская за 2500 рублей, установленная самостоятельно. У заводской системы — два микроволновых радара под задним бампером. Китайские датчики ультразвуковые, как парктроники.
В ходе тестов штатная система предупредила, когда машина в соседней полосе промчалась через мертвую зону и пряталась в ней. При обгоне датчики тоже зафиксировали ставший невидимым автомобиль.
При тех же условиях нештатные датчики предупреждают через раз. Система не увидела опередивший нас автомобиль, но подала сигнал, когда он постоянно в слепой зоне. Сработали датчики и во время обгона.
Заводская система «видит» велосипедиста и не срабатывает на статичные объекты. Китайские датчики — наоборот: игнорируют двухколесного, зато реагируют на стоящие автомобили.
Ночью все датчики безошибочно определяют помеху сбоку.
Штатная радарная система работает только в движении. Обратный сигнал она получает быстрее, определяет помеху за 3 метра и не зависит от погоды. Ультразвуковые датчики работают медленнее — и на ходу, и стоя, к тому же видят помеху лишь за метр, а еще боятся грязи.
Денис Загарин, заместитель генерального директора Центра испытаний ФГУП «НАМИ»: «Радарная система является действительно наиболее дальнобойной и наименее подверженной влиянию осадков. Системы, основанные на ультразвуковом эффекте, имеют небольшую дальность действия, которая не превышает 4–5 метров».
Мертвые зоны неизбежны. И если не хотите устанавливать датчики, настройте зеркала правильно.
Вячеслав Максимычев, инструктор контраварийной подготовки: «Боковые зеркала должны быть настроены следующим образом: чтобы водитель видел чуть-чуть правый бок или левый бок своего автомобиля и максимально зону по бокам автомобиля».
Подробности — в сюжете программы «Главная дорога».
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