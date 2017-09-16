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  • 16.09, 12:05

    «Безумная красота»: загадочный Глаз Сахары сняли с борта МКС

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    • Фото: Роскосмос / vk.com
    «Безумная красота»: загадочный Глаз Сахары сняли с борта МКС

    «Безумная красота»: загадочный Глаз Сахары сняли с борта МКС

    «Безумная красота»: загадочный Глаз Сахары сняли с борта МКС
  • Фото: Роскосмос / vk.com

    • Уникальное геологическое образование под названием Глаз Сахары запечатлел российский космонавт Сергей Рязанский.

    Завораживающий снимок был опубликован в Instagram «Роскосмоса». Фото уже собрало более 18 тысяч лайков. «Безумная красота», «потрясающий вид», «фантастически нереальная картина» — такие комментарии оставили под постом пользователи соцсети.

    Глаз Сахары или структура Ришат находится в западно-центральной части Мавритании. Око пустыни представляет собой серию колец и имеет диаметр около 50 км. Круги Ришат являются слоями пород различного происхождения, возраст которых составляет миллионы лет. Глаз Сахары раньше считался древним метеоритным кратером.

    В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса — диаметр около 50 км. Его называют Глазом Сахары или структурой Ришат. Этот потрясающий снимок сделал космонавт Сергей Рязанский (@sergeyiss). . . The Richat Structure, or as some say, eye of the Sahara, is a deeply eroded and a slightly elliptical formation in the Sahara desert, west-central Mauritania. The whole structure is approximately 50 km wide, that’s why it is easy to see even from the space. Picture was taken by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryazanskiy (@sergeyiss). #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #пустыня #сахара #ришат #глаз #африка #cosmos #space #planet #earth #iss #richat #sahara #desert #eye #africa #roscosmos #roscosmosofficial

    Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)



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