Двух рожденных в калининградском зоопарке детенышей тюленей впервые выпустили в море

В Калининградской области впервые состоялся выпускной для тюленей. Из местного зоопарка, где их растили почти полгода, они отправились во взрослую жизнь. Зоологи отпустили животных в Балтийское море. Но даже вдали от людей связь с ними не прервется. К каждому прикрепили особый датчик, который позволит вести наблюдение.

Маленьким тюленям предстоит большое плавание. Но сначала их ожидало контрольное взвешивание. Сотрудники зоопарка оказались довольны: малыши набрали положенный вес — более 40 килограммов, и теперь готовы к самостоятельной жизни.



На побережье Балтийского моря на «Куршской косе» тюленей доставили в специальных деревянных ящиках, часть пути проделали пешком по песчаным дюнам. Место выбирали максимально безлюдное. Куршская коса — территория заповедной зоны, и у молодых животных здесь нет риска попасть в рыболовные сети, передает корреспондент НТВ Вероника Николаева.



Лира и Гир — так зовут малышей — впервые оказались на свободе. Тюлени вылезли из клетки под набежавшую волну



Зоологи наблюдали за ними, затаив дыхание. На Балтике — шторм и сильные волны, но оба детеныша, немного осмотревшись, бодро двинулись к морю. На ластах у каждого — специальные яркие клипсы, которые помогут специалистам вести наблюдение за тюленями в естественной среде обитания.



Это первый случай в калининградском зоопарке, когда родившихся в неволе тюленей отпускают на свободу. Перед этим их держали в закрытом помещении. Кормили через специальное окно исключительно рыбой, обитающей в Балтийском море. Теперь малышам предстоит самим научиться добывать себе пищу.



У Татьяны Ишуковой, зоотехника отдела хищных и ластоногих животных калининградского зоопарка, на глазах выступили слезы. Это она полгода, со дня рождения, готовила своих подопечных ко взрослой жизни.



Татьяна Ишукова: «Мне грустно, конечно, столько опасностей может их подстерегать. Но сегодня мы их отлавливали, чтобы перевозить, и они на нас бросались агрессивно. Это очень хороший признак. Это то, что мы от них, в принципе, ожидали. Надеюсь, дальше природа поможет».



Светлана Соколова, директор калининградского зоопарка: «Мы очень все волнуемся, видите, еще какой шторм. Но они молодцы, не пошли за нами, а отправились в море, значит, все правильно мы сделали».



Сотрудники зоопарка ждали, пока тюлени скроются в море. Теперь наблюдение за ними будут вести сотрудники национального парка.



Анатолий Калина, директор ФГБУ национальный парк «Куршская коса»: «Для нас это уникальный эксперимент и для тюленей тоже, потому что они выращены как бы в зоопарке, а здесь уже природа, шторм. Будем волноваться, наблюдать, смотреть».



По словам зоологов, Лира и Гир отправились в свое первое большое путешествие в хорошей форме. И даже если они не смогут сразу найти пропитание, запасов организма должно хватить на месяц. Сотрудники зоопарка говорят, что будут, конечно, скучать по своим питомцам. Но они надеются, что назад к человеку Лира и Гир уже не вернутся, скоро найдут сородичей и пополнят популяцию балтийских тюленей.