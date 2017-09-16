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  • 16.09, 10:33

    Пять человек пострадали при столкновении двух «Газелей» на МКАД

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    Пять человек пострадали при столкновении двух «Газелей» на МКАД

    Пять человек пострадали при столкновении двух «Газелей» на МКАД

    Пять человек пострадали при столкновении двух «Газелей» на МКАД

    ДТП случилось на 64-м километре внешней стороны МКАД в районе улицы Маршала Воробьёва. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство «Москва». По его словам, столкнулись две «Газели» — грузовая и пассажирская.

    В результате удара обе машины перевернулись. При аварии пострадали пять человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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