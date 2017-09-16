Пять человек пострадали при столкновении двух «Газелей» на МКАД
ДТП случилось на 64-м километре внешней стороны МКАД в районе улицы Маршала Воробьёва. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство «Москва». По его словам, столкнулись две «Газели» — грузовая и пассажирская.
В результате удара обе машины перевернулись. При аварии пострадали пять человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В результате удара обе машины перевернулись. При аварии пострадали пять человек. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Комментарии