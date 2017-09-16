Группа боевиков ИГ сдалась армии Асада в Дейр-эз-Зоре

Несколько боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) признали поражение в
Дейр-эз-Зоре и сдались правительственной армии.
Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник в городе. Уточняется, что пока речь идет о небольшом количестве экстремистов.
Напомним, сирийские военные уничтожили большую группировку боевиков в Дейр-эз-Зоре. Правительственные силы смогли освободить от радикалов большую часть территории САР и прорвать трехлетнюю осаду города.
Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни после снятия блокады. В город доставили 10 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.
Напомним, сирийские военные уничтожили большую группировку боевиков в Дейр-эз-Зоре. Правительственные силы смогли освободить от радикалов большую часть территории САР и прорвать трехлетнюю осаду города.
Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни после снятия блокады. В город доставили 10 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.
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