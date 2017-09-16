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  • 16.09, 10:34

    Глава ГСУ СК по Красноярскому краю отстранен от должности

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    Глава ГСУ СК по Красноярскому краю отстранен от должности

    Глава ГСУ СК по Красноярскому краю отстранен от должности

    Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков отстранен от занимаемой должности на время проверки.

    Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что проверка началась на основании жалобы жительницы Красноярского края, которая обратилась напрямую к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

    Информацию о временном отстранении главы ГСУ СК по Красноярскому краю подтвердили в пресс-службе ведомства, отказавшись уточнить причины.

    Игорь Напалков возглавляет красноярское следственное управление СК РФ с ноября 2010 года.

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