Глава ГСУ СК по Красноярскому краю отстранен от должности

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков отстранен от занимаемой должности на время проверки.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что проверка началась на основании жалобы жительницы Красноярского края, которая обратилась напрямую к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Информацию о временном отстранении главы ГСУ СК по Красноярскому краю подтвердили в пресс-службе ведомства, отказавшись уточнить причины.
Игорь Напалков возглавляет красноярское следственное управление СК РФ с ноября 2010 года.
Информацию о временном отстранении главы ГСУ СК по Красноярскому краю подтвердили в пресс-службе ведомства, отказавшись уточнить причины.
Игорь Напалков возглавляет красноярское следственное управление СК РФ с ноября 2010 года.
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