Известная телеведущая и актриса Ангелина Вовк принимает поздравления с юбилеем.

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Тетя Лина из «Спокойной ночи, малыши!» и самая яркая ведущая «Песни года» почти полвека отдала телевидению, хотя в юности мечтала о серьезной актерской карьере. Но драматическую роль довелось сыграть лишь однажды — в фильме «Прощай» режиссера Григория Поженяна.



После окончания ГИТИСа и дикторских курсов Вовк попала на телевидение. Однако новости читать не смогла — не получалось долго сохранять серьезное лицо. Зато идеальной оказалась роль детской ведущей. Много лет она вела популярные передачи «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», музыкальную программу «Утренняя почта», а еще концерты и фестивали.



Ангелина Вовк и сегодня очень востребована и полна жизни. Преподает сценическую речь, ежегодно проводит детский музыкальный фестиваль «Песенка года», занимается моржеванием и обожает дачу и горные лыжи.