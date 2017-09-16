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  • 16.09, 10:33
    Ангелина Вовк принимает поздравления с юбилеем. знаменитости, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАнгелина Вовк принимает поздравления с юбилеем

    Ангелина Вовк принимает поздравления с юбилеем

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    Ангелина Вовк принимает поздравления с юбилеем

    Ангелина Вовк принимает поздравления с юбилеем

    Ангелина Вовк принимает поздравления с юбилеем

      Известная телеведущая и актриса Ангелина Вовк принимает поздравления с юбилеем.

      Тетя Лина из «Спокойной ночи, малыши!» и самая яркая ведущая «Песни года» почти полвека отдала телевидению, хотя в юности мечтала о серьезной актерской карьере. Но драматическую роль довелось сыграть лишь однажды — в фильме «Прощай» режиссера Григория Поженяна.

      После окончания ГИТИСа и дикторских курсов Вовк попала на телевидение. Однако новости читать не смогла — не получалось долго сохранять серьезное лицо. Зато идеальной оказалась роль детской ведущей. Много лет она вела популярные передачи «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!», музыкальную программу «Утренняя почта», а еще концерты и фестивали.

      Ангелина Вовк и сегодня очень востребована и полна жизни. Преподает сценическую речь, ежегодно проводит детский музыкальный фестиваль «Песенка года», занимается моржеванием и обожает дачу и горные лыжи.

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