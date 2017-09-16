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  • 16.09, 12:05
    Кафедра русского языка в университете Глазго отмечает вековой юбилей. Великобритания, Шотландия, образование, русский язык, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКафедра русского языка в университете Глазго отмечает вековой юбилей

    Кафедра русского языка в университете Глазго отмечает вековой юбилей

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    Кафедра русского языка в университете Глазго отмечает вековой юбилей

    Кафедра русского языка в университете Глазго отмечает вековой юбилей

    Кафедра русского языка в университете Глазго отмечает вековой юбилей

      В старейшем университете Глазго 100-летний юбилей празднует кафедра русского языка.

      Преподавать русский язык в университете Глазго начали после визита в город делегации царской думы в 1916 году. Депутаты произвели на шотландцев приятное впечатление, и через год после отъезда делегации в старейшем университете Глазго открыли кафедру русского языка.

      Первым преподавателем стал Хью Бреннан, долго живший в России. На развитие кафедры русского языка было собрано 14 000 фунтов, из них по пять были выданы студентам на покупку книг.

      Генконсул России подарил кафедре на юбилей десять томов Царь-книги — это иллюстрированные хроники Ивана Грозного.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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