Кафедра русского языка в университете Глазго отмечает вековой юбилей

В старейшем университете Глазго 100-летний юбилей празднует кафедра русского языка.

Преподавать русский язык в университете Глазго начали после визита в город делегации царской думы в 1916 году. Депутаты произвели на шотландцев приятное впечатление, и через год после отъезда делегации в старейшем университете Глазго открыли кафедру русского языка.



Первым преподавателем стал Хью Бреннан, долго живший в России. На развитие кафедры русского языка было собрано 14 000 фунтов, из них по пять были выданы студентам на покупку книг.



Генконсул России подарил кафедре на юбилей десять томов Царь-книги — это иллюстрированные хроники Ивана Грозного.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.