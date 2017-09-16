Устами младенца
ТВ-Эфир
Устами младенца
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 09:02
    В рамках акции «Дети вместо цветов» собрали рекордные 36 млн рублей. 1 Сентября, благотворительность, дети и подростки, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ рамках акции «Дети вместо цветов» собрали рекордные 36 млн рублей

    В рамках акции «Дети вместо цветов» собрали рекордные 36 млн рублей

    комментировать
    В рамках акции «Дети вместо цветов» собрали рекордные 36 млн рублей

    В рамках акции «Дети вместо цветов» собрали рекордные 36 млн рублей

    В рамках акции «Дети вместо цветов» собрали рекордные 36 млн рублей

      Российские благотворительные фонды подвели итоги акции «Дети вместо цветов». Первое сентября 2017 года принесло рекордные 36 миллионов рублей, и деньги продолжают поступать.

      Половина средств пойдет на помощь детям — подопечным фонда «Вера» в регионах, другая половина предназначена для хосписа «Дом с маяком» — его стационар еще строится, но работает выездная служба помощи. В списке затрат: аппараты искусственной вентиляции легких, коляски, зарплаты няням и многое другое. Эту помощь ждут 700 детей.

      Как подчеркивают в фонде «Вера», главное в этой акции то, что в российских школах заговорили о тех, кого раньше старались не замечать.

      Смысл акции «Дети вместо цветов» в том, что учителям на 1 Сентября дарят один букет от всего класса. Остальные деньги, которые планировалось потратить на цветы, перечисляют в помощь неизлечимо-больным детям. Первосентябрьский флешмоб придумали три года назад. С тех пор количество участников возросло с 200 до 5000 школ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru