В рамках акции «Дети вместо цветов» собрали рекордные 36 млн рублей

Российские благотворительные фонды подвели итоги акции «Дети вместо цветов». Первое сентября 2017 года принесло рекордные 36 миллионов рублей, и деньги продолжают поступать.
Половина средств пойдет на помощь детям — подопечным фонда «Вера» в регионах, другая половина предназначена для хосписа «Дом с маяком» — его стационар еще строится, но работает выездная служба помощи. В списке затрат: аппараты искусственной вентиляции легких, коляски, зарплаты няням и многое другое. Эту помощь ждут 700 детей.
Как подчеркивают в фонде «Вера», главное в этой акции то, что в российских школах заговорили о тех, кого раньше старались не замечать.
Смысл акции «Дети вместо цветов» в том, что учителям на 1 Сентября дарят один букет от всего класса. Остальные деньги, которые планировалось потратить на цветы, перечисляют в помощь неизлечимо-больным детям. Первосентябрьский флешмоб придумали три года назад. С тех пор количество участников возросло с 200 до 5000 школ.
Как подчеркивают в фонде «Вера», главное в этой акции то, что в российских школах заговорили о тех, кого раньше старались не замечать.
Смысл акции «Дети вместо цветов» в том, что учителям на 1 Сентября дарят один букет от всего класса. Остальные деньги, которые планировалось потратить на цветы, перечисляют в помощь неизлечимо-больным детям. Первосентябрьский флешмоб придумали три года назад. С тех пор количество участников возросло с 200 до 5000 школ.
Комментарии