Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 10:33
    В Петербурге красочно попрощались с фонтанами до весны. 3D, Петергоф, Санкт-Петербург, торжества и праздники, фонтаны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге красочно попрощались с фонтанами до весны

    В Петербурге красочно попрощались с фонтанами до весны

    комментировать
    В Петербурге красочно попрощались с фонтанами до весны

    В Петербурге красочно попрощались с фонтанами до весны

    В Петербурге красочно попрощались с фонтанами до весны

      Лазерное шоу, видеопроекции, стремительно меняющиеся декорации, фейерверки. Тысячи зрителей в Петергофе отправились в красочное путешествие — одновременно морское, воздушное и космическое.

      Так в знаменитом дворцовом комплексе провели церемонию закрытия на зиму фонтанов.

      Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, в год экологии представление на фасаде дворца посвятили русским первопроходцам. Получилась художественная картина про освоение Сибири Ермаком, кругосветное путешествие мореплавателя Ивана Крузенштерна, полет Юрия Гагарина в космос.

      Масштабные компьютерные анимации и 3D-mapping на исторических зданиях — уже не редкость, но художники умеют удивлять. Зрители ловили себя на мысли: это проекция или стены дворца по-настоящему исчезают.

      Подробнее — в материале программы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru