В Петербурге красочно попрощались с фонтанами до весны

Лазерное шоу, видеопроекции, стремительно меняющиеся декорации, фейерверки. Тысячи зрителей в Петергофе отправились в красочное путешествие — одновременно морское, воздушное и космическое.

Так в знаменитом дворцовом комплексе провели церемонию закрытия на зиму фонтанов.



Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, в год экологии представление на фасаде дворца посвятили русским первопроходцам. Получилась художественная картина про освоение Сибири Ермаком, кругосветное путешествие мореплавателя Ивана Крузенштерна, полет Юрия Гагарина в космос.



Масштабные компьютерные анимации и 3D-mapping на исторических зданиях — уже не редкость, но художники умеют удивлять. Зрители ловили себя на мысли: это проекция или стены дворца по-настоящему исчезают.



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