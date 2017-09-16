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  • 16.09, 07:31

    Шторм «Норма» в Тихом океане усилился до урагана

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    Шторм «Норма» в Тихом океане усилился до урагана

    Шторм «Норма» в Тихом океане усилился до урагана

    Тропический шторм «Норма» превратился в ураган и готовится атаковать восточную часть Мексики.

    К понедельнику «Норма» достигнет мексиканского муниципалитета Лос-Кабос, входящего в штат Южная Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра в пределах «Нормы» достигает 120 км/ч, сообщает РИА Новости.


    Ранее тихоокеанского побережья Мексики достиг ураган «Макс».


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