Шторм «Норма» в Тихом океане усилился до урагана

Тропический шторм «Норма» превратился в ураган и готовится атаковать восточную часть Мексики.
К понедельнику «Норма» достигнет мексиканского муниципалитета Лос-Кабос, входящего в штат Южная Нижняя Калифорния. Максимальная скорость ветра в пределах «Нормы» достигает 120 км/ч, сообщает РИА Новости.
Ранее тихоокеанского побережья Мексики достиг ураган «Макс».
Norma se convierte en huracán en el Pacífico cerca de México https://t.co/co8rFvwFfJ— EL PAÍS (@el_pais) 16 сентября 2017 г.
Ранее тихоокеанского побережья Мексики достиг ураган «Макс».
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